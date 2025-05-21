Хочется обнять кота, а он уходит — вот что вы делаете не так

Тянуться к кошке, чтобы потискать — это естественно. Мы любим ласку и воспринимаем прикосновения как заботу. Но кошка — не примат. Ей не нужна постоянная тактильность. Даже наоборот: если трогать чаще, чем ей комфортно, начнутся проблемы.
Человеку прикосновения нужны как воздух: они помогают выживать в группе, снимать стресс, укреплять связи. Это работает у всех приматов — и у нас тоже. А вот кошки не стадные. У них всё иначе: вылизывание — да, но только между "своими" и не просто так, а по роли, по доверию.
Если котёнок рос среди других котят и под маминой опекой, он легче переносит контакт. А если с младенчества воспитывался человеком, ему может быть трудно принять чужие руки — особенно чужие и назойливые.
Переизбыток прикосновений для кошки — это не уют, а стресс. Тревожность, нарушения сна, проблемы с пищеварением, нежелание контактировать и даже агрессия — всё это последствия постоянного "обнимания". Особенно страдают кошки в семьях с детьми или с очень "тактильными" взрослыми.
Когда кошка постоянно ждёт подвоха — "в любой момент схватят, потискают, поднимут" — она не может чувствовать себя в безопасности. Доверие уходит, контакт рвётся.
Она всегда даёт сигналы:
отворачивает голову;
облизывается вне еды;
зевает или напряжённо смотрит;
уходит, шипит или прикусывает.
Это не капризы — это просьба остановиться.
Можно. Главное — перестать воспринимать кошку как мягкий антистресс. Погладить — медленно, нежно, по направлению дыхания, без нажима. Лучше всего кошки реагируют на касания в районе головы и плеч. Живот и задняя часть — табу для многих.
Если уж очень хочется "потискать" — держите рядом мягкий плед или игрушку. И учитесь ловить момент: если кошка пришла сама, это лучший комплимент вашей деликатности.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.