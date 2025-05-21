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Хочется обнять кота, а он уходит — вот что вы делаете не так

2:15
Зоосфера

Тянуться к кошке, чтобы потискать — это естественно. Мы любим ласку и воспринимаем прикосновения как заботу. Но кошка — не примат. Ей не нужна постоянная тактильность. Даже наоборот: если трогать чаще, чем ей комфортно, начнутся проблемы.

Девушка с кошкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с кошкой

Почему кошки и люди по-разному воспринимают прикосновения

Человеку прикосновения нужны как воздух: они помогают выживать в группе, снимать стресс, укреплять связи. Это работает у всех приматов — и у нас тоже. А вот кошки не стадные. У них всё иначе: вылизывание — да, но только между "своими" и не просто так, а по роли, по доверию.

Если котёнок рос среди других котят и под маминой опекой, он легче переносит контакт. А если с младенчества воспитывался человеком, ему может быть трудно принять чужие руки — особенно чужие и назойливые.

Что будет, если трогать слишком много

Переизбыток прикосновений для кошки — это не уют, а стресс. Тревожность, нарушения сна, проблемы с пищеварением, нежелание контактировать и даже агрессия — всё это последствия постоянного "обнимания". Особенно страдают кошки в семьях с детьми или с очень "тактильными" взрослыми.

Когда кошка постоянно ждёт подвоха — "в любой момент схватят, потискают, поднимут" — она не может чувствовать себя в безопасности. Доверие уходит, контакт рвётся.

Как понять, что кошка против

Она всегда даёт сигналы:

  • отворачивает голову;

  • облизывается вне еды;

  • зевает или напряжённо смотрит;

  • уходит, шипит или прикусывает.

Это не капризы — это просьба остановиться.

Можно ли наладить контакт

Можно. Главное — перестать воспринимать кошку как мягкий антистресс. Погладить — медленно, нежно, по направлению дыхания, без нажима. Лучше всего кошки реагируют на касания в районе головы и плеч. Живот и задняя часть — табу для многих.

Если уж очень хочется "потискать" — держите рядом мягкий плед или игрушку. И учитесь ловить момент: если кошка пришла сама, это лучший комплимент вашей деликатности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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