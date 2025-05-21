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В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки

2:28
Зоосфера

В недрах самой длинной пещеры на планете — Мамонтовой пещеры в Кентукки — учёные сделали поистине захватывающее открытие. Были обнаружены останки двух новых видов древних акул, возраст которых превышает 325 миллионов лет. Их назвали Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum — и оба хищника уже вызвали немалый интерес у палеонтологов.

Акула
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

О чём говорят находки

Эти акулы принадлежали к древнему семейству ктенакантов — предков современных акул, отличавшихся характерными шипами с зубцами. Обе были длиной около 3-3,6 метра и обладали набором устрашающих адаптаций.

  • Troglocladodus trimblei отличался раздвоенными зубами, вероятно, предназначенными для удержания скользкой добычи.
  • Glikmanius careforum, по оценке учёных, имел мощный укус и охотился не только на рыбу, но и на других акул, а также на ортоконов — доисторических головоногих с раковиной.

Почему именно пещера

Мамонтова пещера, протяжённостью более 676 км, считается крупнейшей известной пещерной системой в мире. Она славится не только подземными залами и сталактитами, но и своими ископаемыми находками. Миллионы лет назад эта территория была частью древнего морского пути, соединявшего современные континенты.

Стабильные условия пещеры — отсутствие света, стабильная температура и влажность — помогли сохранить останки в исключительном состоянии, что позволяет детально изучать анатомию и поведение древних обитателей.

Морские монстры древности

Несмотря на солидный возраст, поведение этих хищников, по мнению учёных, могло напоминать современных лимонных или песчаных акул. Они, скорее всего, обитали в прибрежных водах и были ловкими, быстрыми охотниками.

Их мир исчез во время формирования суперконтинента Пангея, когда древний океан между Америкой, Африкой и Европой был буквально раздавлен геологическими процессами.

Почему это важно

Эти находки помогают лучше понять, как выглядела морская жизнь в эпоху задолго до появления динозавров. И — возможно — даже проследить, как некоторые черты поведения и строения тела дошли до современных видов акул.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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