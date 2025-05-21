В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В недрах самой длинной пещеры на планете — Мамонтовой пещеры в Кентукки — учёные сделали поистине захватывающее открытие. Были обнаружены останки двух новых видов древних акул, возраст которых превышает 325 миллионов лет. Их назвали Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum — и оба хищника уже вызвали немалый интерес у палеонтологов.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

О чём говорят находки

Эти акулы принадлежали к древнему семейству ктенакантов — предков современных акул, отличавшихся характерными шипами с зубцами. Обе были длиной около 3-3,6 метра и обладали набором устрашающих адаптаций.

Troglocladodus trimblei отличался раздвоенными зубами, вероятно, предназначенными для удержания скользкой добычи.

отличался раздвоенными зубами, вероятно, предназначенными для удержания скользкой добычи. Glikmanius careforum, по оценке учёных, имел мощный укус и охотился не только на рыбу, но и на других акул, а также на ортоконов — доисторических головоногих с раковиной.

Почему именно пещера

Мамонтова пещера, протяжённостью более 676 км, считается крупнейшей известной пещерной системой в мире. Она славится не только подземными залами и сталактитами, но и своими ископаемыми находками. Миллионы лет назад эта территория была частью древнего морского пути, соединявшего современные континенты.

Стабильные условия пещеры — отсутствие света, стабильная температура и влажность — помогли сохранить останки в исключительном состоянии, что позволяет детально изучать анатомию и поведение древних обитателей.

Морские монстры древности

Несмотря на солидный возраст, поведение этих хищников, по мнению учёных, могло напоминать современных лимонных или песчаных акул. Они, скорее всего, обитали в прибрежных водах и были ловкими, быстрыми охотниками.

Их мир исчез во время формирования суперконтинента Пангея, когда древний океан между Америкой, Африкой и Европой был буквально раздавлен геологическими процессами.

Почему это важно

Эти находки помогают лучше понять, как выглядела морская жизнь в эпоху задолго до появления динозавров. И — возможно — даже проследить, как некоторые черты поведения и строения тела дошли до современных видов акул.

Уточнения

Аку́лы - надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

