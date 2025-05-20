Он лежал один, в грязи и боли — сутки без помощи: что случилось с лосёнком под Истрой и кто его спас

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В районе Истры, неподалёку от коттеджного посёлка "Княжье озеро", был обнаружен травмированный лосёнок. Сбитое животное пролежало на обочине почти сутки, прежде чем получило медицинскую помощь.

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лось переходит автотрассу в Аляске

Как всё произошло

Вечером 18 мая около 20:00 на трассе произошёл наезд на лося. Водитель не скрылся — он вызвал сотрудников ГИБДД и остался на месте. За рулём автомобиля находился 78-летний мужчина, управлявший "Субару". По его словам, он двигался со скоростью около 50 км/ч, когда на дорогу неожиданно выбежал лось.

Состояние животного

Когда специалисты прибыли на место, у лося уже началось воспаление из-за продолжительного лежания на асфальте. Изначально животное планировали доставить в Лосиный остров, однако по дороге было решено направить его в ветеринарную клинику — из-за резко ухудшившегося состояния.

По словам ветеринаров, у лосёнка диагностировано сильное истощение и гипотермия — температура тела снизилась до 35 градусов. Ему обработали раны, поставили капельницу с раствором и витаминами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Что будет дальше

Животному предстоит операция — остеосинтез, в ходе которой сломанные кости будут восстановлены с помощью металлических фиксаторов. После вмешательства лосёнка перевезут в Центр реабилитации диких животных в Лосином острове, где он продолжит восстановление.

Разбираются и в причинах

Прокуратура начала проверку — в том числе и по вопросу, почему помощь пострадавшему животному не была оказана раньше. Установлен и участник ДТП — пожилой водитель, оказавшийся, по словам юристов, в сложной и непредсказуемой дорожной ситуации. Вероятно, серьёзной ответственности он избежит, интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

