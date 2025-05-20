Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Права аннулируют как проездной: новый закон превращает должников в пешеходов
Секреты летнего отдыха в Пьемонте: за что туристы готовы возвращаться снова и снова
Нежный салат из молодой капусты: секретный ингредиент, который сделает его уникальным
Всё, что вы должны знать о холодном восстановлении волос перед походом в салон
Топ-3 умных часов, которые поднимут вашу спортивную форму на новый уровень
Ксения Собчак высмеяла людей, строящих из себя звёзд Голливуда на Каннском фестивале
Домашний суперфуд: ложка в день защищает кишечник лучше аптечных добавок
Красный флаг для фермеров Бразилии: как вспышка гриппа затронет мировой рынок птицы
Как добиться плоского живота: 9 простых секретов, которые изменят вашу фигуру

Он лежал один, в грязи и боли — сутки без помощи: что случилось с лосёнком под Истрой и кто его спас

2:00
Зоосфера

В районе Истры, неподалёку от коттеджного посёлка "Княжье озеро", был обнаружен травмированный лосёнок. Сбитое животное пролежало на обочине почти сутки, прежде чем получило медицинскую помощь.

Лось переходит автотрассу в Аляске
Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лось переходит автотрассу в Аляске

Как всё произошло

Вечером 18 мая около 20:00 на трассе произошёл наезд на лося. Водитель не скрылся — он вызвал сотрудников ГИБДД и остался на месте. За рулём автомобиля находился 78-летний мужчина, управлявший "Субару". По его словам, он двигался со скоростью около 50 км/ч, когда на дорогу неожиданно выбежал лось.

Состояние животного

Когда специалисты прибыли на место, у лося уже началось воспаление из-за продолжительного лежания на асфальте. Изначально животное планировали доставить в Лосиный остров, однако по дороге было решено направить его в ветеринарную клинику — из-за резко ухудшившегося состояния.

По словам ветеринаров, у лосёнка диагностировано сильное истощение и гипотермия — температура тела снизилась до 35 градусов. Ему обработали раны, поставили капельницу с раствором и витаминами. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Что будет дальше

Животному предстоит операция — остеосинтез, в ходе которой сломанные кости будут восстановлены с помощью металлических фиксаторов. После вмешательства лосёнка перевезут в Центр реабилитации диких животных в Лосином острове, где он продолжит восстановление.

Разбираются и в причинах

Прокуратура начала проверку — в том числе и по вопросу, почему помощь пострадавшему животному не была оказана раньше. Установлен и участник ДТП — пожилой водитель, оказавшийся, по словам юристов, в сложной и непредсказуемой дорожной ситуации. Вероятно, серьёзной ответственности он избежит, интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Наука и техника
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику Аудио 
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Авто
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Последние материалы
Всё, что вы должны знать о холодном восстановлении волос перед походом в салон
Топ-3 умных часов, которые поднимут вашу спортивную форму на новый уровень
Ксения Собчак высмеяла людей, строящих из себя звёзд Голливуда на Каннском фестивале
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Он лежал один, в грязи и боли — сутки без помощи: что случилось с лосёнком под Истрой и кто его спас
Домашний суперфуд: ложка в день защищает кишечник лучше аптечных добавок
Красный флаг для фермеров Бразилии: как вспышка гриппа затронет мировой рынок птицы
Как добиться плоского живота: 9 простых секретов, которые изменят вашу фигуру
Летняя звезда садоводов: портулак крупноцветковый — быстрое цветение без забот
Продукты, которые поднимут вас на ноги: 6 секретных продуктов для хорошего настроения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.