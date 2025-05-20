Дикая встреча в лесу: трагедия в охотничьих угодьях Башкирии

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Трагическая история, случившаяся в башкирской деревне Шарипово, получила печальное завершение. Мужчина, на которого 4 мая напал дикий медведь, скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скорая помощь

"Полученные травмы были несовместимы с жизнью", — сообщили во вторник, 20 мая, в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

По информации ведомства, 70-летнего пенсионера с многочисленными переломами и рваными ранами экстренно доставили в медицинское учреждение.

Все это время он находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти его, но природа нанесённых увечий не оставила ни единого шанса на восстановление.

Ранее о нападении сообщил портал mkset.ru. Известно, что трагедия произошла на территории охотничьих угодий в Абзелиловском районе.

Как именно дикий зверь оказался рядом с населенным пунктом, не уточняется, однако последствия встречи оказались фатальными.

Инцидент также прокомментировали в Министерстве природопользования и экологии Башкирии.

Там подтвердили, что нападение произошло в зоне охотничьих угодий и отметили, что в подобных случаях важно соблюдать все меры безопасности при нахождении вблизи природных территорий.

Этот случай стал напоминанием о том, насколько опасной может быть дикая природа, даже для тех, кто живет рядом с ней всю жизнь.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Отличаются от других представителей собакообразных более коренастым телосложением. Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах.



Шари́пово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.

