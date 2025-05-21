Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пушатся, вьются, прямые? Эта стрижка дружит с любыми волосами — и выглядит дорого
Если в теплице парилка — ждите фитофторный шведский стол: как быть умным, а не усердным
Рецепты бабушек: 5 деревенских блюд из разных уголков СССР, которые стоит вернуть
Сон под охраной: зачем собаки танцуют кругами перед тем, как уснуть
SHAMAN зовёт в свою команду: стань звездой нового клипа исполнителя — покажи свою любовь
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге

Был вожаком — стал изгоем: вот как кастрация рушит кошачью иерархию

2:06
Зоосфера

Кастрация — полезная процедура, если заводить потомство не планируется. Она помогает коту стать спокойнее, уменьшает риски заболеваний и продлевает жизнь. После неё питомец меньше метит, реже вступает в конфликты и в целом ведёт себя уравновешеннее. Но всё меняется, если кастрированный кот оказывается на улице. Как же на него реагируют другие, некастрированные сородичи?

Кот
Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Запах — первый маркер

После операции уровень половых гормонов снижается, и вместе с ними меняется и запах. Для кошек с их чутким нюхом — это как паспорт: сразу понятно, кто перед ними. Самки теряют интерес — половой аромат больше не чувствуется. А вот у котов всё сложнее: даже если кастрат уже не "в боевом режиме", они всё равно могут продолжать воспринимать его как конкурента, особенно если он раньше метил территорию.

Территория — святое

Дворовые коты — те ещё землевладельцы. Каждый клочок асфальта важен, и защита его — дело принципа. Если кастрированный кот возвращается на прежние охотничьи угодья, окружающие коты могут сначала не заметить в нём изменений. Так что конфликты возможны, особенно поначалу.

Социальный статус — не навсегда

Уличные коты хоть и одиночки, но иерархия у них есть. Если кастрат раньше был авторитетом, после операции его поведение может измениться. А вместе с ним — и отношение остальных. Спокойных и мирных уличные задиры могут начать прижимать. Хотя бывают и исключения: некоторые "бывшие вожаки" сохраняют свой боевой дух и не уступают позиций.

А стоит ли выпускать

Кастраты действительно становятся ласковее, тише, мягче. Но вот на улице за это никто не похвалит — наоборот, могут и прижать. Да и самовыгул, особенно в городских условиях, опасен. Самое надёжное решение — после операции оставить питомца дома, где он в безопасности и без стресса.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных или людей.
 
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда
Авто
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Последние материалы
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге
Учёные США бьют тревогу: ваши стиральные машины не убивают микробы — что скрывают их показатели
Мошенники наворовали на 200 млрд: вот как Россия борется с киберпреступностью
Бармены Нью-Йорка: мини-коктейли стали хитом сезона
Репа растёт не с кем попало: кого сажать рядом, чтобы урожай был как в сказке
Тайная сторона продажи авто: когда 13% налога станут неприятным сюрпризом
Станция Ностальгия. Электрички из СССР, которых больше нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.