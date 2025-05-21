Был вожаком — стал изгоем: вот как кастрация рушит кошачью иерархию

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кастрация — полезная процедура, если заводить потомство не планируется. Она помогает коту стать спокойнее, уменьшает риски заболеваний и продлевает жизнь. После неё питомец меньше метит, реже вступает в конфликты и в целом ведёт себя уравновешеннее. Но всё меняется, если кастрированный кот оказывается на улице. Как же на него реагируют другие, некастрированные сородичи?

Фото: flickr.com by Hisashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Запах — первый маркер

После операции уровень половых гормонов снижается, и вместе с ними меняется и запах. Для кошек с их чутким нюхом — это как паспорт: сразу понятно, кто перед ними. Самки теряют интерес — половой аромат больше не чувствуется. А вот у котов всё сложнее: даже если кастрат уже не "в боевом режиме", они всё равно могут продолжать воспринимать его как конкурента, особенно если он раньше метил территорию.

Территория — святое

Дворовые коты — те ещё землевладельцы. Каждый клочок асфальта важен, и защита его — дело принципа. Если кастрированный кот возвращается на прежние охотничьи угодья, окружающие коты могут сначала не заметить в нём изменений. Так что конфликты возможны, особенно поначалу.

Социальный статус — не навсегда

Уличные коты хоть и одиночки, но иерархия у них есть. Если кастрат раньше был авторитетом, после операции его поведение может измениться. А вместе с ним — и отношение остальных. Спокойных и мирных уличные задиры могут начать прижимать. Хотя бывают и исключения: некоторые "бывшие вожаки" сохраняют свой боевой дух и не уступают позиций.

А стоит ли выпускать

Кастраты действительно становятся ласковее, тише, мягче. Но вот на улице за это никто не похвалит — наоборот, могут и прижать. Да и самовыгул, особенно в городских условиях, опасен. Самое надёжное решение — после операции оставить питомца дома, где он в безопасности и без стресса.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных или людей.





