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Кот терпит пинания, но тебя царапал за взгляд — вот почему дети для него святые

1:58
Зоосфера

Кажется, домашние животные — последние в очереди на сочувствие, когда дело доходит до детских шалостей. Их хвосты дёргают, усы тянут, за ушки таскают… А они терпят. В лучшем случае — сбегают, в худшем — лапкой по руке, но без когтей. Почему коты и собаки не мстят, а проявляют стойкость святого? Ответ — в удивительном совпадении биологии, эволюции и эмпатии.

Ребенок и собака
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Ребенок и собака

1. Они — заботливые родители

Кошки и собаки по своей природе очень трепетно относятся к потомству. Они знают, как вести себя с неуклюжими малышами — и на автомате переносят это поведение на человеческих детей.

2. Дети выглядят как щенки и котята

Крупные головы, большие глаза, округлое тело — универсальный детский образ во всём животном мире. Питомцы видят перед собой детёныша и инстинктивно снижают уровень агрессии.

3. Животные эволюционировали рядом с нами

За тысячелетия рядом с человеком у домашних животных усилились социальные качества. Они стали мягче, внимательнее и даже эмпатичнее. Именно поэтому кот может состроить грустную мордочку, а собака — уловить эмоции хозяина.

4. Они чувствуют наши эмоции

Исследования показали, что собаки и кошки улавливают настроение людей и даже переживают стресс, глядя на нас. А когда грустит ребёнок — переживают вдвойне. Они не просто понимают, что перед ними малыш, они испытывают к нему сочувствие.

"Они просто дети"

Животные, как и взрослые млекопитающие в природе, прощают детям больше. Тигрица не кусает тигрёнка за прыжок на спину, шимпанзе не карает младшего за грубость — потому что это ещё не взрослый. Так и кот может терпеть "нападение" 5-летки, которого считает несмышлёнышем, а не полноценным человеком.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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