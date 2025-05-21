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Не стареют, не умирают: эти организмы выбрались из-под власти времени

2:19
Зоосфера

Старение — привычный процесс для всех организмов… но не для этих ребят. Некоторые живые существа словно забыли включить таймер. У них не изнашиваются клетки, не укорачиваются теломеры, и вероятность смерти с возрастом не растёт. Убить их может только внешняя сила — голод, хищник или несчастный случай. Вот кто действительно приблизился к биологическому бессмертию.

Акула
Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Акула

Акула-долгожитель

Гренландская акула не бессмертна, но её стоит упомянуть. Она живёт до 400 лет, беременность длится до 10 лет, а половозрелость наступает только к… 180. Это абсолютный рекорд среди позвоночных. Секрет — в крайне медленном метаболизме и жизни в холодной воде.

Одноклеточные — живое "копипаст"

При делении клетки (митозе) не умирают, а продолжают жить в виде своих клонов. С формальной точки зрения они бессмертны — организм не умирает, а дублируется.

Планарии — живое лего

Плоские черви умеют восстанавливать любые части тела — от хвоста до головы. А ещё у них не укорачиваются теломеры, как у нас. При хорошем раскладе они могли бы жить вечно… если бы не были вкусной закуской для рыб.

Медуза, которая откатывается в детство

Turitopsis dohrnii — миниатюрная медуза, способная в буквальном смысле "переродиться". В ответ на стресс она возвращается в форму полипа и начинает цикл заново, производя клонов без возрастных повреждений. Правда, сама медуза второй раз уже не возрождается.

Рептилии без самцов

Скальные ящерицы из Армении — популяция исключительно из самок. Они размножаются партеногенезом: каждая откладывает яйцо, из которого появляется её точная копия. От поколения к поколению — один и тот же организм.

Бессмертная губка из Антарктики

Anoxycalyx joubini — медленнорастущая губка, чей возраст может достигать 15 тысяч лет. За 20 лет она увеличивается всего на пару миллиметров. Секрет её долголетия — крайне медленный метаболизм и отсутствие конкурентов в ледяных водах.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. ).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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