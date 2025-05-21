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Гигантская акула, которая могла съесть лодку — вот что о ней скрывают

Зоосфера

О мегалодоне слышал каждый, но эта доисторическая акула до сих пор хранит немало тайн. Гигант длиной до 20 метров и весом под 50 тонн — он был властелином морей, пока не исчез миллионы лет назад. Почему вымер, как охотился и правда ли, что мог перекусить корабль? Вот что на самом деле стоит знать об этом хищнике.

мегалодон
Фото: Openverse by recontx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мегалодон

1. Теплокровная супер-акула

Мегалодон был частично теплокровным — в отличие от большинства акул. Это позволяло ему быть активнее, быстрее и охотиться даже в холодных водах. Такой "подогрев" тела требовал много энергии — и, соответственно, еды.

2. Питался китами, пока те не поумнели

Миллионы лет назад киты только осваивали океаны и часто становились лёгкой добычей. Но с эволюцией они научились уходить от атак, стали быстрее и умнее. Потеряв основную пищу, мегалодон начал голодать — и это стало одной из причин его исчезновения.

3. Челюсти, которые могли перекусить корабль

Сила укуса мегалодона достигала 18 тонн — это в 5 раз больше, чем у тираннозавра. Он мог перекусить деревянный корабль времён Античности или череп взрослого кита. Его пасть в длину — 2,5 метра, а зубов — 276 штук в 5 рядов. Каждая челюсть — натуральная пила.

4. Следы мегалодонов — даже в реках

Зубы акулы находят по всему миру, даже в отложениях пресноводных рек. Это говорит о том, что мегалодоны могли заходить в устья рек в поисках пищи, мигрируя на огромные расстояния.

5. Скелета не нашли — и вряд ли найдут

Как и у всех акул, у мегалодона скелет был хрящевым, а не костяным. Хрящ быстро разлагается, не окаменевает. Поэтому учёные изучают его по зубам, позвонкам и отметинам на костях добычи.

6. Он жил дольше, чем кажется

Анализ позвонков показывает: 9-метровый мегалодон мог прожить не менее 46 лет. А самые крупные — возможно, доживали до 70-80. Эти хищники были долгожителями среди рыб.

7. Нет, он не жив сегодня

Хотя океан исследован всего на 20%, следов мегалодона не обнаружено. Он слишком велик, чтобы остаться незамеченным. Ни один обрывок ДНК, ни один свежий зуб — ничего не найдено за последние тысячелетия. Версия о его выживании — красивая легенда, не более.

Уточнения

Мегалодо́н (лат. Otodus megalodon или Carcharocles megalodon ← греч. μέγας «большой» + ὀδούς «зуб») — вид вымерших акул из семейства Otodontidae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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