Собака длиной 2,5 метра: рекорд, который никто не смог побить

Домашние животные обычно ассоциируются с чем-то уютным, пушистым и умеренного размера. Но эти трое — совсем другое дело. Они настолько вышли за рамки "нормы", что стали настоящими гигантами своего вида. Без спецтехники их не поднять, а рядом с ними даже взрослые люди выглядят миниатюрно.

Фото: Wikipedia by https://pixabay.com/pt/users/947051-947051/, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Английский мастиф

Бык Никерс: слишком большой для бойни

Австралиец Никерс — настоящий рекордсмен среди быков. Его рост — 2 метра, вес — полторы тонны. Именно из-за своих гигантских размеров он… избежал скотобойни. Ни одно предприятие просто не смогло бы с ним справиться: он не помещался в оборудование.

Фермер Джефф Пирсон купил его, когда тому не было и года, а позже использовал в стаде как "контролёра". Никерс родился от обычных голштино-фризских коров, но был кастрирован рано — именно это, по мнению учёных, могло стать причиной его нескончаемого роста. Сегодня бык живёт спокойно на ферме и доживает старость без страха.

Кефир — мейн-кун из России

Кот по имени Кефир весит 15 кг и уже стал интернет-звездой. Он обожает открывать двери, даже если они захлопнуты — и делает это с пугающей лёгкостью. Мейн-куны растут до 4-5 лет, так что его рекорд ещё не предел.

Эта порода произошла от скандинавских лесных кошек, которых приручали, одичали и снова приручили — двойная адаптация к суровым условиям привела к росту размера и выносливости. Крупные лапы, мощный костяк и высокий уровень гормона роста делают мейн-куна чемпионом по весу и длине среди домашних котов.

Зорба — собака-легенда

Самая большая собака в истории — английский мастиф по кличке Зорба. Его длина достигала 2,5 метров, рост — 94 см, а вес — внушительные 156 кг. Ни один пёс ещё не побил этот рекорд.

Эта порода — потомки боевых собак древности. Их разводили в Египте, Персии, а позже — и кельты в Европе. Настоящие собаки-воины, обладавшие силой, выносливостью и устрашающим видом. Зорба жил 11 лет и стал символом могущества своей породы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



