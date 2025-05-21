Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русский язык стал настоящим испытанием: Скарлетт Йоханссон расcказала о самой сложной сцене в карьере
39 туннелей и 66 мостов: как новая железная дорога изменит маршрут между Анкарой и Измиром
Не только для души: как искусство помогает справляться со стрессом и тревогой
В Томске придумали, как заменить металл в хирургии и авиации
Электричка — больше чем транспорт. Советская классика для рабочего класса
Пластиковая доска на кухне? Время прощаться с этим токсичным другом
Миротворец или стратег? Зачем Трампу украинский конфликт
После дневного сна хуже, чем до него? Вы просто спите неправильно
Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме

Колючий гигант и радужная белка: 6 грызунов, которых вы не ожидали увидеть

2:37
Зоосфера

Мы привыкли к тому, что грызуны — это кто-то маленький и юркий: мышь, хомяк, ну максимум крыса. Но в природе есть такие экземпляры, рядом с которыми даже крупный кот покажется малышом. Они массивны, колючие, пушисты и местами пугающе обаятельны. Вот шесть грызунов, чьи размеры переворачивают привычные представления

Капибара
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капибара

Капибара — ласковый великан

Весит до 65 кг, а беременная самка может дотянуть и до 125! Капибара — самый крупный грызун на планете. Живёт возле водоёмов Южной и Центральной Америки, обожает плавать и удивительно легко идёт на контакт с человеком. Её широкая морда, крошечные уши и спокойный взгляд делают её любимицей не только зоопарков, но и интернета.

Бобёр — плотник весом с подростка

До 35 кг живого инженерного гения. Монгольский бобёр может достигать 1,5 метров. Он строит плотины, меняет ландшафт и не боится тяжёлой работы. Его хвост — универсальный инструмент: и для плавания, и для тревожных сигналов. С такими зубами — хоть дерево, хоть забор.

Хохлатый дикобраз — колючий шок

До 90 см длиной и 27 кг веса. Его "иглы" могут достигать 40 см и служат не просто защитой — это полноценное оружие. Он ведёт ночной образ жизни и может появиться как в лесу, так и на окраине деревни. Настоящий грызун-терминатор с прической панка.

Пакарана — тропическая загадка

Редкий и скрытный обитатель Южной Америки, весом до 15 кг. Живёт в семьях, обожает лесную тишину и умеет "разговаривать" сородичами с помощью постукивания. Увидеть пакарану — уже событие, приручить — почти чудо.

Байбак — степной тяжеловес

Обыкновенный сурок с длиной до 80 см и весом до 13 кг. Просыпается весной сильно похудевшим, но быстро набирает форму — поедая всё от трав до зерна. Живёт в норах и может защищать территорию с неожиданной отвагой.

Индийская гигантская белка — хвостатая радуга

Длина с хвостом — больше метра! Вес — около 3 кг. Самая крупная белка в мире живёт на деревьях, прыгает по 6 метров и выглядит как герой мультфильма: с пышным хвостом, яркой шубкой и грациозными движениями.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Последние материалы
Электричка — больше чем транспорт. Советская классика для рабочего класса
Пластиковая доска на кухне? Время прощаться с этим токсичным другом
Миротворец или стратег? Зачем Трампу украинский конфликт
После дневного сна хуже, чем до него? Вы просто спите неправильно
Слишком красив, чтобы быть просто тарелкой: тайная жизнь фарфора в вашем доме
Сыворотка, которая может всё… или испортить всё: одна ошибка — и кожа в беде
Казан — не панацея: как не испортить плов, даже если варите его в кастрюле
Весна — сезон ошибок: как спасти виноград от подмерзания и засухи
В России запускают алиментный позор: не платишь детям — попадешь в список
В Германии рекорд: за год закрылись почти 200 тысяч предприятий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.