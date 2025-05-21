Колючий гигант и радужная белка: 6 грызунов, которых вы не ожидали увидеть

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли к тому, что грызуны — это кто-то маленький и юркий: мышь, хомяк, ну максимум крыса. Но в природе есть такие экземпляры, рядом с которыми даже крупный кот покажется малышом. Они массивны, колючие, пушисты и местами пугающе обаятельны. Вот шесть грызунов, чьи размеры переворачивают привычные представления

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капибара

Капибара — ласковый великан

Весит до 65 кг, а беременная самка может дотянуть и до 125! Капибара — самый крупный грызун на планете. Живёт возле водоёмов Южной и Центральной Америки, обожает плавать и удивительно легко идёт на контакт с человеком. Её широкая морда, крошечные уши и спокойный взгляд делают её любимицей не только зоопарков, но и интернета.

Бобёр — плотник весом с подростка

До 35 кг живого инженерного гения. Монгольский бобёр может достигать 1,5 метров. Он строит плотины, меняет ландшафт и не боится тяжёлой работы. Его хвост — универсальный инструмент: и для плавания, и для тревожных сигналов. С такими зубами — хоть дерево, хоть забор.

Хохлатый дикобраз — колючий шок

До 90 см длиной и 27 кг веса. Его "иглы" могут достигать 40 см и служат не просто защитой — это полноценное оружие. Он ведёт ночной образ жизни и может появиться как в лесу, так и на окраине деревни. Настоящий грызун-терминатор с прической панка.

Пакарана — тропическая загадка

Редкий и скрытный обитатель Южной Америки, весом до 15 кг. Живёт в семьях, обожает лесную тишину и умеет "разговаривать" сородичами с помощью постукивания. Увидеть пакарану — уже событие, приручить — почти чудо.

Байбак — степной тяжеловес

Обыкновенный сурок с длиной до 80 см и весом до 13 кг. Просыпается весной сильно похудевшим, но быстро набирает форму — поедая всё от трав до зерна. Живёт в норах и может защищать территорию с неожиданной отвагой.

Индийская гигантская белка — хвостатая радуга

Длина с хвостом — больше метра! Вес — около 3 кг. Самая крупная белка в мире живёт на деревьях, прыгает по 6 метров и выглядит как герой мультфильма: с пышным хвостом, яркой шубкой и грациозными движениями.

Уточнения

Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

