Если питомец попробовал спиртное: признаки отравления и экстренные меры

Тихий вечер, бокал вина, весёлый стол — и вдруг ты замечаешь, что кошка облизывает рюмку, а пёс доедает торт с ромом. Звучит смешно только первые пять секунд. На самом деле алкоголь для животных — это яд, и последствия могут быть крайне опасными.
Для организма собаки или кошки даже пара глотков алкоголя — серьёзный удар. Алкоголь угнетает нервную систему, влияет на сердце и может привести к отёку мозга. Особенно опасны сладкие напитки (ликёры, коктейли) — в них содержится не только спирт, но и сахар, который усугубляет ситуацию.
Признаки отравления:
вялость, шаткость походки;
рвота, понос;
учащённое или редкое дыхание;
судороги;
потеря сознания.
Если животное маленькое, последствия могут наступить буквально через 15–20 минут.
Не паникуйте — но действуйте быстро.
Не пытайтесь вызвать рвоту у кошки или мелкой собаки без консультации — это может только ухудшить ситуацию.
Немедленно обращайтесь к ветеринару. Желательно заранее сообщить, сколько и какого напитка было выпито.
Если клиника далеко — пока едете, обеспечьте покой и тёплое укрытие (животное может мёрзнуть).
Никакие домашние методы типа «дайте воды» или «пусть поспит» не помогут. Животное не проспится, как человек — оно может просто не проснуться.
Всё равно покажите питомца врачу — отдалённые последствия могут проявиться через несколько часов. Иногда интоксикация развивается медленно и скрытно.
Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
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