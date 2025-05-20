Если питомец попробовал спиртное: признаки отравления и экстренные меры

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тихий вечер, бокал вина, весёлый стол — и вдруг ты замечаешь, что кошка облизывает рюмку, а пёс доедает торт с ромом. Звучит смешно только первые пять секунд. На самом деле алкоголь для животных — это яд, и последствия могут быть крайне опасными.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстый кот

Чем это грозит

Для организма собаки или кошки даже пара глотков алкоголя — серьёзный удар. Алкоголь угнетает нервную систему, влияет на сердце и может привести к отёку мозга. Особенно опасны сладкие напитки (ликёры, коктейли) — в них содержится не только спирт, но и сахар, который усугубляет ситуацию.

Признаки отравления:

вялость, шаткость походки;

рвота, понос;

учащённое или редкое дыхание;

судороги;

потеря сознания.

Если животное маленькое, последствия могут наступить буквально через 15–20 минут.

Что делать немедленно

Не паникуйте — но действуйте быстро. Не пытайтесь вызвать рвоту у кошки или мелкой собаки без консультации — это может только ухудшить ситуацию. Немедленно обращайтесь к ветеринару. Желательно заранее сообщить, сколько и какого напитка было выпито. Если клиника далеко — пока едете, обеспечьте покой и тёплое укрытие (животное может мёрзнуть).

Никакие домашние методы типа «дайте воды» или «пусть поспит» не помогут. Животное не проспится, как человек — оно может просто не проснуться.

А если пронесло

Всё равно покажите питомца врачу — отдалённые последствия могут проявиться через несколько часов. Иногда интоксикация развивается медленно и скрытно.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



