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Бампер в крови, водитель в шоке: как животные мстят по-взрослому

2:24
Зоосфера

Даже случайная встреча с диким животным на трассе может обернуться серьезными юридическими последствиями. Если вы стали участником ДТП с лосем, косулей или другим представителем фауны, важно не терять голову — и точно знать, что делать.

ДТП, ответственность
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП, ответственность

Что обязан сделать водитель при наезде на животное

Как сообщает Москва 24 автомобилист обязан остановиться и вызвать сотрудников ГИБДД. Именно они должны зафиксировать происшествие. В противном случае — административное наказание.

"Если гражданин скрылся с места ДТП, его могут лишить водительских прав на срок до полутора лет или арестовать на 15 суток", — отметил автоюрист и правозащитник Лев Воропаев.

Кто платит за сбитого лося

Даже если животное погибло, финансовые последствия всё равно остаются. Существуют специальные таксы, утвержденные Минприроды. Например, сбитый лось обойдется в 80 тысяч рублей.

Но есть и хорошая новость — если у водителя есть ОСАГО, страховая компания может покрыть эти расходы.

А если зверь выжил?

В случае, если животное остаётся в живых и его лечат за государственный счёт, водитель тоже обязан возместить убытки. Такие траты официально считаются материальным ущербом.

"С живой природой почти все аварии рассматриваются в пользу государства", — подчеркнул Лев Воропаев.

Причина — повышенная опасность автомобиля. Даже если водитель уверен в своей невиновности, это не гарантирует освобождения от выплаты.

"Согласно судебной практике, с большой долей вероятности водителю не удастся доказать, что он не виновен в ДТП с животным. Это близко к 100%", — говорит Воропаев.

Почему это важно: случай в Подмосковье

Недавний инцидент в Московской области только подтвердил важность своевременной реакции. Машина сбила лосенка, который сутки пролежал у обочины без помощи.

Животное доставили в ветклинику в тяжёлом состоянии с пониженной температурой тела и сильным истощением.

Сейчас лосёнка уже прооперировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако по факту происшествия проводится проверка, в том числе из-за неоказания помощи.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Включает два вида: европейский лось (лат. Alces alces) и американский лось (лат. Alces americanus). "Лось" — древнее русское слово, в форме "лоси" встречается ещё в Лаврентьевской летописи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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