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В России могут ограничить количество домашних животных в частных домах

1:31
Зоосфера

Скоро количество ваших пушистых жильцов может зависеть не от любви, а от нормативов. В Госдуму внесли законопроект, который позволит регионам самостоятельно устанавливать, сколько домашних животных можно держать в частном доме.

Собака породы такса
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы такса

Столько — это сколько

Поправки предлагается внести в закон № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Если инициативу примут, власти субъектов РФ получат полномочия определять лимит животных в зависимости от санитарных и ветеринарных условий. Формально — чтобы защитить и питомцев, и соседей.

Законопроект уже поступил в Комитет по экологии. Но путь к принятию обещает быть тернистым.

Противоречия на старте

Прокуратура Кировской области уже высказывала возражения по аналогичным региональным решениям. Там считают, что вмешательство в частную собственность выходит за пределы полномочий регионов и может нарушать права граждан.

Подобные ограничения уже действуют в Приморье и Башкортостане. Но правовая основа таких норм — под вопросом.

Будет ли закон выгонять питомцев

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предупреждает: если привязать число животных к квадратным метрам, это может закончиться печально — люди начнут просто выгонять лишних кошек и собак на улицу. Вместо этого он предлагает доработать требования к условиям содержания, а не ограничивать численно.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. Они приносят ему пользу либо как источник материальных благ и услуг, либо как животные-компаньоны, скрашивающие его досуг. Множество домашних животных легко размножаются.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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