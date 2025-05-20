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С 1 сентября в России запретят держать дома более 120 видов животных

2:01
Зоосфера

Пумы на поводке, обезьяны в жилетках, кобры в террариумах и мини-крокодил в ванной — с 1 сентября 2025 года всё это официально окажется вне закона. В России вступает в силу жёсткий перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.

Шимпанзе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шимпанзе

Новый закон — новые границы

Согласно распоряжению № 1163-р, с осени россиянам будет запрещено держать в квартирах, домах и иных не специализированных помещениях более 120 видов животных. Исключения предусмотрены только для зоопарков, океанариумов, сертифицированных питомников и фермерских хозяйств.

Под запрет попали:

  • крупные морские обитатели (киты, сирены, тюлени);

  • гиганты суши (бегемоты, слоны, жирафы);

  • хищники: медведи, волки, росомахи, пумы, тигры, львы, ягуары, леопарды;

  • опасные приматы (макаки, гиббоны, капуцины);

  • экзотические птицы (страусы, фламинго, пеликаны, пингвины);

  • ядовитые и крупные рептилии (комодские вараны, кайманы, крокодилы, кобры, мамбы);

  • ядовитые амфибии и насекомые (квакши, пауки, скорпионы, чёрные вдовы).

Мир тоже ужесточается

Похожее регулирование давно действует в Европе и США. Во Франции и Великобритании без лицензии держать экзотику запрещено. В США всё зависит от штата: в одних — строго, в других — почти дикий запад. Германия регулирует на уровне земель, а зоозащитники требуют ужесточений по всей Европе.

Что это значит для владельцев?

Если у вас дома живёт кто-то из "запрещённых" — возможно, придётся искать ему новый дом. Или оформить питомник. Закон даёт понять: баловать себя экзотикой теперь будет сложнее и опаснее — не только для окружающих, но и для владельцев.

Уточнения

Кайма́ны (лат. Caiman) — род пресмыкающихся семейства аллигаторовых (Alligatoridae), подсемейства Caimaninae, обитающий в Центральной и Южной Америке.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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