С 1 сентября в России запретят держать дома более 120 видов животных

Пумы на поводке, обезьяны в жилетках, кобры в террариумах и мини-крокодил в ванной — с 1 сентября 2025 года всё это официально окажется вне закона. В России вступает в силу жёсткий перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.
Согласно распоряжению № 1163-р, с осени россиянам будет запрещено держать в квартирах, домах и иных не специализированных помещениях более 120 видов животных. Исключения предусмотрены только для зоопарков, океанариумов, сертифицированных питомников и фермерских хозяйств.
Под запрет попали:
крупные морские обитатели (киты, сирены, тюлени);
гиганты суши (бегемоты, слоны, жирафы);
хищники: медведи, волки, росомахи, пумы, тигры, львы, ягуары, леопарды;
опасные приматы (макаки, гиббоны, капуцины);
экзотические птицы (страусы, фламинго, пеликаны, пингвины);
ядовитые и крупные рептилии (комодские вараны, кайманы, крокодилы, кобры, мамбы);
ядовитые амфибии и насекомые (квакши, пауки, скорпионы, чёрные вдовы).
Похожее регулирование давно действует в Европе и США. Во Франции и Великобритании без лицензии держать экзотику запрещено. В США всё зависит от штата: в одних — строго, в других — почти дикий запад. Германия регулирует на уровне земель, а зоозащитники требуют ужесточений по всей Европе.
Если у вас дома живёт кто-то из "запрещённых" — возможно, придётся искать ему новый дом. Или оформить питомник. Закон даёт понять: баловать себя экзотикой теперь будет сложнее и опаснее — не только для окружающих, но и для владельцев.
Кайма́ны (лат. Caiman) — род пресмыкающихся семейства аллигаторовых (Alligatoridae), подсемейства Caimaninae, обитающий в Центральной и Южной Америке.
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