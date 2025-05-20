С 1 сентября в России запретят держать дома более 120 видов животных

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пумы на поводке, обезьяны в жилетках, кобры в террариумах и мини-крокодил в ванной — с 1 сентября 2025 года всё это официально окажется вне закона. В России вступает в силу жёсткий перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шимпанзе

Новый закон — новые границы

Согласно распоряжению № 1163-р, с осени россиянам будет запрещено держать в квартирах, домах и иных не специализированных помещениях более 120 видов животных. Исключения предусмотрены только для зоопарков, океанариумов, сертифицированных питомников и фермерских хозяйств.

Под запрет попали:

крупные морские обитатели (киты, сирены, тюлени);

гиганты суши (бегемоты, слоны, жирафы);

хищники: медведи, волки, росомахи, пумы, тигры, львы, ягуары, леопарды;

опасные приматы (макаки, гиббоны, капуцины);

экзотические птицы (страусы, фламинго, пеликаны, пингвины);

ядовитые и крупные рептилии (комодские вараны, кайманы, крокодилы, кобры, мамбы);

ядовитые амфибии и насекомые (квакши, пауки, скорпионы, чёрные вдовы).

Мир тоже ужесточается

Похожее регулирование давно действует в Европе и США. Во Франции и Великобритании без лицензии держать экзотику запрещено. В США всё зависит от штата: в одних — строго, в других — почти дикий запад. Германия регулирует на уровне земель, а зоозащитники требуют ужесточений по всей Европе.

Что это значит для владельцев?

Если у вас дома живёт кто-то из "запрещённых" — возможно, придётся искать ему новый дом. Или оформить питомник. Закон даёт понять: баловать себя экзотикой теперь будет сложнее и опаснее — не только для окружающих, но и для владельцев.

Уточнения

Кайма́ны (лат. Caiman) — род пресмыкающихся семейства аллигаторовых (Alligatoridae), подсемейства Caimaninae, обитающий в Центральной и Южной Америке.



