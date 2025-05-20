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2,5 тысячи км вплавь и 24 года ожидания: черепаха удивила даже учёных

2:58
Зоосфера

На пляже архипелага Фернанду-ди-Норонья обнаружили зеленую морскую черепаху, которую впервые зарегистрировали в 2001 году в Убатубе, более чем в 2,5 тысячах километров от места новой встречи. Прошло 24 года — и та самая юная черепаха теперь вернулась взрослой самкой для откладки яиц. Это стало историческим событием для бразильского проекта по сохранению морских черепах Tamar.

Слоновая черепаха
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Слоновая черепаха

Метка, которая выдержала два десятилетия

Молодую особь нашли в январе 2001 года — тогда она весила 13 кг, а длина панциря составляла 49 см. Рыбаки случайно поймали её в сети на пляже Камбури, и сотрудники проекта Tamar поставили металлические метки на ласты, чтобы отслеживать путь животного. Черепаху отпустили обратно в океан — и 10 апреля 2025 года она появилась вновь, но уже на нерестилище.

Теперь панцирь черепахи достиг 103 см — больше чем вдвое. Вес не измеряли, чтобы не тревожить животное во время откладки яиц. Место встречи — пляж Кисабинья, один из главных пунктов размножения морских черепах в Бразилии.

30 лет в пути к материнству

Зелёные черепахи (Chelonia mydas) достигают половой зрелости только к 30 годам. Самки возвращаются к берегу 4-5 раз за сезон с интервалом в 14-15 дней, чтобы отложить яйца. Та же черепаха уже была замечена дважды в Норонье, подтвердив, что спустя десятилетия животные действительно возвращаются в ключевые места размножения.

По словам исследователя Генриха Беккера, который 24 года назад и ставил метку, это открытие стало подтверждением теории миграционных маршрутов. Ранее подобные метки фиксировались на особях, доплывших до Уругвая и даже Никарагуа, но не достигших взрослого возраста.

Одна из тысяч, но особенная

По данным Tamar, на побережье Бразилии встречаются черепахи из самых разных регионов: остров Вознесения (британская территория в Атлантике), Венесуэла, Суринам и местные нерестилища вроде острова Тринидад или атолла Рокас. Убатуба служит своего рода "перекрёстком" этих миграций.

Маркировка оказалась прочной — спустя 24 года она позволила точно определить животное. Это важное доказательство эффективности долгосрочных исследований.

Проект Tamar, действующий с 1980-х годов, ежегодно возвращает в океан около 12 тысяч морских черепах. С помощью местных сообществ и экологического туризма он охраняет гнёзда, яйца и молодняк.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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