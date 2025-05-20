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Хитрые, ласковые и гениальные — эти кошки точно не простачки

2:07
Зоосфера

Многие уверены, что кошки живут по своим правилам, никого не слушаются и делают только то, что захотят. Но есть породы, которые не просто поддаются обучению — они схватывают всё на лету, решают задачи, открывают двери и даже поддаются дрессировке. Вот 8 по-настоящему умных кошачьих, которые доказывают: интеллект — это не только про собак.

Сиамская кошка
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сиамская кошка

1. Сиамская кошка

Эмоциональная и разговорчивая, сиамка быстро запоминает процедуры, может открывать двери и часто "болтает" с хозяином. Она не только красива, но и сообразительна.

2. Абиссинская кошка

Одна из самых древних пород, которая славится живым умом и спортивным телом. Легко учится командам, любит высоту и интеллектуальные игрушки.

3. Бенгальская кошка

Домашняя "леопардиха" не только эффектна, но и невероятно умна. Открывает двери, краны, учит трюки — с ней точно не соскучишься.

4. Мейн-кун

Несмотря на свои внушительные размеры, это ласковый гигант с добрым характером и аналитическим умом. Легко учится ходить на поводке и любит сопровождать хозяина по дому.

5. Рэгдолл

Название породы — "тряпичная кукла" — не мешает ей быть сообразительной. Хорошо запоминает команды, откликается на имя и крепко привязывается к человеку.

6. Ориентальная короткошёрстная

Активная, яркая и очень общительная. Быстро учится, с энтузиазмом реагирует на занятия и выстраивает тесную эмоциональную связь с хозяином.

7. Бурманская кошка

Ласковая, игривая и дружелюбная. Хорошо ладит с детьми и другими животными, легко осваивает трюки и любит взаимодействие.

8. Скоттиш-фолд

Милая внешность и сложенные ушки скрывают умного наблюдателя. Эти кошки легко адаптируются, запоминают стимулы и любят участвовать в происходящем вокруг.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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