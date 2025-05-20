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Дикий взгляд и уши назад — что пугает кошек до дрожи и как вернуть им спокойствие

2:22
Зоосфера

Кошки выглядят независимыми и уверенными, но за внешним спокойствием часто скрывается тревожность и уязвимость. Малейшая перестановка или неожиданный звук могут всерьёз испугать питомца. И если не учитывать кошачьи страхи, это может привести к хроническому стрессу.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Почему кошки боятся нового

Мир кошки — это привычное и понятное пространство. Всё, что выходит за рамки обыденного, воспринимается как потенциальная угроза. Новые запахи, мебель, гости или другие животные могут спровоцировать паническую реакцию.

Что пугает кошек сильнее всего

1. Резкие звуки

Пылесос, фейерверки, гром, хлопки дверей — всё это бьёт по сверхчувствительному слуху кошки.
Что делать:

  • Воспроизводите пугающий звук на минимальной громкости

  • Ассоциируйте его с приятным: вкусняшками, лаской

  • Постепенно увеличивайте громкость, если кошка остаётся спокойной

2. Незнакомцы и животные

Гости или новые питомцы вторгаются в личное пространство. Кошка может прятаться, шипеть или замирать.

  • Не заставляйте её выходить

  • Знакомьте через запахи и игру

  • Просите гостей не трогать кошку без инициативы с её стороны

3. Вода

Мокрая шерсть тяжёлая и сбивает запах — это тревожит.

  • Используйте влажные салфетки

  • Если без воды не обойтись, создайте комфорт: тёплая вода, нескользкое дно, ласковый голос

4. Неожиданные предметы

Огурцы, кабачки за спиной — классика YouTube, но кошка в этот момент не смеётся.

  • Не пугайте питомца ради весёлых видео

  • Дайте возможность спокойно изучить новые вещи

5. Поездки к ветеринару

Даже переноска вызывает стресс, если ассоциируется только с клиникой.

  • Используйте её чаще: для игр, коротких прогулок

  • Хвалите и угощайте после

  • Тренируйте мягкий контакт с ушами, лапами, мордой

Главное — не усиливать страх

Если кошка напугана, не тяните её на руки, не кричите. Просто будьте рядом. Иногда лучший способ помочь — это спокойное присутствие. А если тревожность становится навязчивой, стоит обратиться к специалисту.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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