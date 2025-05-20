Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы уверены: если кошка не играет, значит, она просто не в настроении. Но чаще дело в том, как вы с ней играете. Поведение питомца напрямую зависит от вашей инициативы и понимания кошачьей природы.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

"Она со мной не хочет играть"

Обычная ситуация: один из членов семьи жалуется, что кошка его игнорирует, а с другим носится по квартире. Но дело не в предпочтениях, а в качестве "охоты". Например, если махать игрушкой маятником из стороны в сторону перед спящей кошкой — удивительно было бы, если бы она вообще среагировала.

Кошке нужен вызов

В дикой природе добыча прячется, убегает и петляет. Так же должна вести себя и игрушка. Прячьте её за диван, двигайте непредсказуемо, создавайте "засаду". Только тогда у кошки проснётся охотничий инстинкт.

А вот чего делать не стоит:

Кидать игрушку прямо на кошку — добыча не нападает на хищника;

Играть руками — особенно с котёнком. Потом будет больно. Очень;

Использовать лазер без завершения охоты — кошка не может поймать точку, и это раздражает.

Остальные частые ошибки

Принуждение . Не все кошки активны. Если она не хочет играть — дайте ей покой.

Агрессия — если кошка шипит, бьёт хвостом и выгибается, прекращайте игру.

Слишком долго — короткие сессии лучше, чем затяжная охота.

Резкие движения и крики — кошка пугается и уходит.

Опасные предметы — забудьте про булавки и проволоку. Лучше — безопасные игрушки.

Наказания — если поцарапала в игре, не ругайте. Лучше переключите её внимание.

Игра — это не только развлечение

Для кошки игра — способ укрепить связь с человеком, почувствовать себя нужной и счастливой. Важно быть внимательным, терпеливым и готовым к импровизации. Иногда сидящая в засаде мурлыка — не ленится, а внимательно следит за "добычей".

Создавайте правильные условия, и вы удивитесь, как кошка оттает — и выберет играть не потому, что "с вами интереснее", а потому что вы понимаете, как играть по её правилам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



