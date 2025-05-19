Привычные запахи дома могут вызвать у кошки бронхит и аллергию

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

То, что для нас — легкий аромат чистоты или уюта, для кошки может быть настоящим ударом по здоровью. Эти пушистые создания обладают сверхчувствительным обонянием: у них около 200 миллионов рецепторов против наших пяти. Именно поэтому запахи в квартире — не просто фон, а фактор, напрямую влияющий на самочувствие питомца.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

Что в доме вредит кошке

1. Хлор

Сильнодействующее вещество из отбеливателей и чистящих средств. Его пары вызывают кашель, чихание, проблемы с дыханием, а при частом воздействии — даже бронхит или пневмонию. При контакте с кожей может вызывать раздражение.

2. Ароматизаторы и духи

Свечи, спреи, духи — всё это может содержать фталаты и формальдегид. У кошек они провоцируют аллергию, слезоточивость, кашель, а при длительном воздействии — нарушения в работе печени и даже онкологию.

3. Табачный дым

В сигаретном дыме — более 7000 токсинов. Они оседают на шерсти, которую кошка потом слизывает. В результате — повышенные риски астмы, бронхита, лимфомы и даже рака лёгких.

Почему запахи так важны

Для кошки обоняние — это способ познавать мир: через запахи она находит пищу, распознаёт других животных, определяет границы своей территории. А потому резкие и химические ароматы становятся для неё источником стресса, потери аппетита и тревожности.

Как обезопасить дом

Используйте уксус, соду или лимон для уборки вместо "химии".

Проветривайте квартиру ежедневно.

Не зажигайте ароматические свечи и не распыляйте освежители воздуха.

Курите только на улице, а руки мойте до контакта с кошкой.

Делайте влажную уборку минимум раз в неделю.

Даже такие "мелочи", как запах, могут существенно повлиять на здоровье питомца. Убирая лишнюю химию из дома, вы делаете жизнь кошки безопаснее — и доказываете, что ваша забота искренняя.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



