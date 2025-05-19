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Один кусочек — и уже перебор: это лакомство выглядит безобидно, но кошкам не по зубам

3:15
Зоосфера

Если ваша кошка вдруг проявляет интерес к банану, не спешите радоваться. Хотя это выглядит мило, фрукты в рационе хищника — не такая уж простая тема.

Кошка голубая русская
Фото: en.wikipedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кошка голубая русская

Мы часто хотим угостить питомца чем-то с нашего стола. Но прежде чем делиться даже самым полезным для человека продуктом, стоит понять: безопасен ли он для кошачьего организма и не нарушит ли его хрупкий метаболизм?

Кошка — не всеядное создание

Кошки — настоящие хищники. Их организм настроен на усвоение животного белка, богатого аргинином и таурином.

Именно эти аминокислоты необходимы для работы сердца, зрения и иммунитета. В рацион кошки должны входить мясо и рыба: курица, утка, говядина, лосось и т. д. Дополнительно — немного воды, жирных кислот, витаминов и минералов.

Фрукты, овощи, бобовые и злаки — это уже вне зоны интересов кошачьего организма. Их ЖКТ просто не умеет эффективно их перерабатывать.

А как насчёт бананов?

Хорошая новость: банан не токсичен для кошки. В отличие от винограда, авокадо, косточек яблок и груш, он не содержит опасных соединений.

Но есть и плохая: несмотря на то, что банан богат калием и витаминами, он содержит много сахара и крахмала — веществ, которые могут навредить кошке. Из-за этого регулярное угощение бананами может привести к ожирению и даже диабету.

Разрешено, но осторожно

Если питомец стащил кусочек банана с вашей тарелки — не паникуйте. Это не опасно. Но угощать кошку этим фруктом стоит редко и понемногу, тщательно очищая от кожуры и нарезая на маленькие кусочки.

Если хотите порадовать кошку чем-то необычным, попробуйте цуккини, морковь, горох или стручковую фасоль — в небольших количествах и как дополнение к мясному рациону.

Что действительно нельзя?

Есть продукты, которые вызывают у кошек не просто дискомфорт, а настоящую интоксикацию:

  • шоколад, кофе и алкоголь;
  • чеснок, лук, лук-порей;
  • цитрусовые, грибы, сырой картофель.

Также стоит быть осторожными с молоком. Вопреки распространённому мифу, у взрослых кошек часто не вырабатывается фермент для переваривания лактозы. Лучше — специальные безлактозные варианты.

Остатки со стола и любимые "вкусняшки"

Кошки любят "попрошайничать", особенно когда вы едите. Однако наши блюда — это жир, соль и сахар, что никак не вписывается в их потребности.

Даже мясо, рыба или ветчина, которые они так любят, не могут быть основой рациона — слишком велик риск дисбаланса питательных веществ.

Переход на новый рацион? Только плавно!

Никогда не меняйте кошачье питание резко. Любой новый продукт (в том числе и банан) вводите постепенно.

Начинайте с крошечного кусочка, наблюдайте за реакцией, и только при отсутствии проблем продолжайте.

Резкие перемены — прямая дорога к рвоте, диарее и стрессу у питомца.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода (Musa), одна из древнейших пищевых культур, а для тропических стран — важнейшее пищевое растение и главная статья экспорта. Спелые бананы широко употребляются в пищу по всему миру, их используют при приготовлении большого количества блюд.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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