Ароматная ловушка: запах, который превращает сад в запретную зону для пернатых нарушителей

Хотите, чтобы птицы чаще заглядывали к вам на участок? Или наоборот — чтобы они держались подальше от террасы и ваших фруктов? Ответ кроется в… запахах. Некоторые ароматы для пернатых — словно сирена на старте, а другие — как красная тряпка для быка.
Оказывается, всё, что вы распыляете в саду или используете для уборки, может незаметно отпугивать (или привлекать) птиц. И вы даже не догадываетесь, какие привычные продукты действуют на них сильнее любой сигнализации.
Пернатые обладают острым обонянием и очень чувствительны к агрессивным запахам. Есть несколько "врагов" среди ароматов, которые буквально не переносятся птицами:
Если на вашем участке завелись слишком активные пернатые — например, воробьи или скворцы, которые портят ягоды и фрукты, можно применить простые средства:
Иногда причина отсутствия птиц вовсе не в климате или кормушке. Возможно, вы бездумно отпугиваете их тем, чем убираетесь или что распыляете вокруг.
А может, наоборот — они атакуют ваш сад, потому что вы создали для них настоящий рай. Всё зависит от запахов, которые окружают ваш дом.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Традиционно этим сырьём является вино, отсюда английское название уксуса vinegar, произошедшее от французского vin aigre — кислое вино.
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