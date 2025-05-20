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Ошибки любви: чем вы пугаете свою кошку, даже не осознавая

3:00
Зоосфера

Кошка в доме — это радость, уют и… вызов. Как и с детьми, тут важны терпение и понимание. Но многие добрые намерения хозяев превращаются в поведение, которое делает кошку тревожной, агрессивной или замкнутой. Вот что не стоит делать, даже из лучших побуждений.

Скучающая кошка
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скучающая кошка

1. Надевать одежду "для красоты"

Сфинксу — можно. Пушистой Мусе — нет. Большинство кошек не нуждаются в одежде, а тесные комбинезоны мешают двигаться и раздражают кожу. Не стоит делать из питомца модный аксессуар — это стресс.

2. Будить среди бела дня

Кошки спят большую часть суток. Если регулярно тормошить питомца во сне, он перестаёт чувствовать себя в безопасности и начинает нервничать. Усталость и раздражение — прямой путь к проблемам с поведением.

3. Надолго оставлять в одиночестве

Кошка может выглядеть независимой, но она привязывается к распорядку и присутствию человека. Частое одиночество приводит к тревожности, деструктивному поведению и потере доверия.

4. Запирать в комнате

Изоляция — сильнейший стресс для кошки. Она не понимает, за что её наказали, и может начать бояться закрытых дверей, царапать стены и нервничать.

5. Поднимать за шкирку

Это работает только с котятами. Взрослая кошка может испугаться, а потеря опоры под лапами вызывает паническую реакцию. Если нужно зафиксировать питомца, лучше поддержать его снизу.

6. Кормить со стола

Пицца, пироги, супы — не для кошачьего желудка. Их организм не переваривает большинство продуктов с нашего меню. Правильный рацион — это мясо, субпродукты и сбалансированные добавки, а не остатки обеда.

7. Ругать постфактум

Если вы кричите на кошку за проступок, который случился несколько часов назад — она не поймёт, за что. Лучше отвлечь на месте действия: хлопнуть в ладоши, использовать пульверизатор. А потом — поощрить за хорошее поведение.

8. Подкидывать ради веселья

Кошка — не акробат. Она не умеет рассчитывать траекторию полёта и пугается в полёте. В следующий раз она просто не захочет вам доверять.

9. Дёргать за хвост

Хвост — важная часть тела. В нём много нервных окончаний, и любое повреждение может привести к проблемам с задними лапами и мочевым пузырём. Это не шутка — это физиология.

10. Обнимать слишком крепко

Для человека объятие — любовь. Для кошки — ловушка. Её ограничивают в движениях, и она начинает сопротивляться. Лучше дать ей свободу выбора: если ей захочется ласки, она сама придёт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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