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Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы

2:47
Зоосфера

Каждый любящий хозяин хоть раз задавался вопросом: а знает ли моя кошка, что я её обожаю? Особенно когда она ведёт себя независимо, не ластится и будто живёт сама по себе. Но внешняя холодность — ещё не повод сомневаться в понимании мурлыкой вашей привязанности.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Хотя кошки и не понимают слов "я тебя люблю", они отлично считывают наше поведение, интонации и даже ритуалы. Вот как они распознают любовь:

Тактильные сигналы

Нежные поглаживания, почесывания за ушком и под подбородком — всё это не просто приятные моменты. Такие ласки действуют как антистресс, повышают уровень "гормонов счастья" и дают кошке чувство защищённости.

Совместные игры

Игра для кошки — это не просто развлечение, а важный элемент общения. Когда хозяин уделяет время и вовлекает её в свои занятия, это укрепляет эмоциональную связь и говорит: "Ты важна для меня".

Интонации и голос

Ласковый голос, спокойные фразы, добрые интонации — всё это кошка улавливает мгновенно. Она может даже прикрыть глаза от удовольствия, если вы с ней разговариваете спокойно и мягко.

Кормление — больше, чем еда

Для кошки человек — это тот, кто обеспечивает безопасность и сытость. Она точно знает, кто наполняет миску и делает это с заботой. Это создаёт чувство доверия и надёжности.

Повторяющиеся ритуалы

Кошки любят распорядок. Если вы каждый вечер играете с ней или кормите в одно и то же время — она чувствует стабильность и заботу, а значит, и вашу любовь.

"Кошачьи поцелуи"

Дружелюбный взгляд, медленное моргание — вот те визуальные сигналы, которые кошка считывает как проявление доброты. И часто отвечает тем же.

Поза полного доверия

Если кошка развалилась на спине рядом с вами, показала живот и закрыла глаза — она чувствует себя в абсолютной безопасности. Это высший уровень доверия.

Мурлыканье

Если кот мурлычет, лёжа рядом — он счастлив. Мурлыканье в такие моменты означает спокойствие и уверенность в том, что его любят и берегут.

Жесты и движения

Плавные, мягкие жесты воспринимаются кошкой как признак дружелюбия. В отличие от резких движений, которые вызывают тревогу.

Любовь, которую кошка чувствует кожей

Кошка может и не понимать человеческие слова, но она безошибочно улавливает отношение. Ваша забота, ласка, стабильность и внимание — всё это она воспринимает как любовь. И на свой тихий, кошачий лад — отвечает вам тем же.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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