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Кошачий язык любви: 6 признаков, что вы — её человек

2:28
Зоосфера

Говорят, кошки не привязываются к людям. Что они просто терпят нас ради еды, мягкого пледа и батареи под боком. Но если это правда, почему же одна и та же кошка каждый вечер приходит спать на ваше одеяло, смотрит в глаза и медленно моргает?

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Правда в том, что у кошек есть свой, тонкий язык любви — и если знать, как его распознать, можно понять: это не просто соседство. Это настоящая привязанность.

1. Сон рядом — знак полного доверия

Кошки спят там, где чувствуют себя в безопасности. Если она свернулась калачиком на ваших ногах или забралась на колени — она вам доверяет. На улице такой роскоши нет: спать нужно осторожно. А рядом с вами — можно расслабиться.

2. Медленные моргания — это "кошачьи поцелуи"

Если кошка смотрит на вас и медленно закрывает глаза — это не скука. Это знак привязанности. Учёные называют такие жесты аналогом человеческой улыбки. Моргнули в ответ? Значит, вы тоже отправили ей "поцелуй".

3. Она трётся о вас — и это не просто ласка

Кошка буквально "метит" вас своим запахом — феромонами с головы и щёк. Это её способ сказать: "Ты мой". В кошачьем мире это очень личное.

4. Встреча у двери — не совпадение

Многие кошки ждут хозяина у двери — не только из-за звуков шагов. Это ритуал, часть их внутреннего распорядка. Они радуются, что вы вернулись в "общую" зону комфорта.

5. Лёгкие укусы — не агрессия, а игра

Так называемые "любовные укусы" — особый способ общения. Они мягкие, почти ласковые. Знак привязанности — так кошка играет с теми, кого считает "своими".

6. Она мяукает именно вам

Кошки не "разговаривают" между собой. Мяуканье — язык, созданный специально для людей. Если она отвечает вам голосом, значит, считает вас важной частью своего мира.

Если кошка делает это — вы у неё в сердце

Привязанность у кошек есть. Просто они выражают её не вилянием хвостом, а морганиями, трением, мягкими укусами и тихими звуками. Если вы замечаете всё это — вы не просто "кормилец". Вы — семья.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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