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Маленькие куры, большие заботы: эта мелочь в корме решает больше, чем вы думали

2:09
Зоосфера

Ваша забота о курах — безупречна. Вы даёте им всё, что нужно: свежий корм, воду, чистоту и любовь. И всё же вы замечаете — что-то идёт не так. Куры выглядят вялыми, продуктивность падает, а поведение меняется. Что вы упускаете?

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

Оказывается, секрет может крыться в простом, но забытом приёме, который использовали ещё наши предки. Этот метод, как ни странно, может вернуть здоровье и бодрость пернатым любимицам.

Чем кормить кур, чтобы они были счастливы

Залог крепкого здоровья кур — правильное и сбалансированное питание. Оно должно быть не только сытным, но и разнообразным:

  • Зерновые — пшеница, кукуруза и овёс составляют основу рациона. Они дают необходимую энергию.
  • Овощи и кухонные отходы — в разумных дозах добавляют витамины и клетчатку.
  • Насекомые — куры добывают их сами во время выгула, а вместе с ними получают натуральный белок.
  • Устричная скорлупа и песок — незаменимы для правильного пищеварения и прочных яиц.
  • Свежая вода — должна быть всегда доступна, и её нужно менять каждый день.

Не забывайте и о запретах: шоколад, сырой картофель, плесневелые продукты — под строгим табу. Эти продукты токсичны для птиц и могут вызвать серьёзные проблемы.

Секрет из прошлого, который работает

По информации Huffington Post, существует простой ингредиент, который стоит добавить в рацион кур. Он улучшает их общее самочувствие и даже может повысить яйценоскость.

Речь идёт о специальных добавках, которые в сочетании с базовым кормом могут творить чудеса. Это могут быть натуральные пробиотики, травяные смеси или ферментированные зерновые — доступные и безопасные.

Попробуйте — и сами убедитесь в разнице

Ваши куры — не просто сельхозживотные, а часть вашего пространства и ритма жизни. И они заслуживают лучшего.

Иногда даже простое улучшение рациона может изменить всё.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. 
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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