Из страха в уверенность: как уличная кошка становится самой главной в доме

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Казалось бы, ещё вчера кошка жалась к стенке в страхе, благодарно урчала за сухой корм и не смела поднять взгляд. А сегодня — требует отборного лакомства, разлёживается на хозяйской подушке и громко возмущается, если её потревожили.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Кошка спит

Что же происходит с уличными кошками, как только они попадают в дом?

Домашняя жизнь — как райский курорт

На улице кошка учится выживать. Там нет запасов еды, крыши над головой и тёплого уголка. Каждый день — борьба. А в доме — тепло, еда всегда в миске, никакой опасности и забот. Да ещё и гладят! Неудивительно, что инстинкты выживания сменяются комфортом, а осторожность — расслабленным видом на подушке.

Всё дело в хозяине

"Ну он же настрадался", — думают многие, и начинают баловать нового любимца как могут. Лакомства, лучшие кусочки, разрешение спать где угодно — кошка быстро понимает, что теперь она королева.

Вот и результат: питомец начинает "наглеть". Хотя на самом деле — просто живёт в безопасности и комфорте, по своим кошачьим законам.

Не все кошки одинаковы

Некоторые остаются тихими и скромными, даже попав в дом. А кто-то быстро осваивается и начинает устанавливать свои порядки. Всё зависит от характера и условий. Одни кошки спокойны, другие — шустрые и сообразительные. И в доме раскрываются по-новому.

Адаптация — это не всегда просто

Особенно сложно даётся домашняя жизнь взрослым уличным котам. Они могут проситься обратно на улицу, метить территорию и игнорировать правила. Но всё решает терпение. Если хозяин проявит заботу, даже самый дикий кот научится жить в тепле.

Они не наглеют — они выживают по-новому

На улице кошка искала тёплое и безопасное место. Дома она делает то же самое — только теперь это ваша подушка. Она не знает, что это "нагло". Она просто следует инстинкту.

Главное — не переборщить

Избалованный — значит любимый. Но всё хорошо в меру. Баловать можно, но важно следить за здоровьем и активностью питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



