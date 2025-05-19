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Мечтали о Хатико, а получили упрямого зверя — где тут подвох

2:01
Зоосфера

Он верен, как никто. Ждёт, надеется, страдает. И, кажется, создан только для того, чтобы любить человека. Именно так акита-ину предстаёт в фильме "Хатико". Только вот кинологи от этой романтики хватаются за голову.

Акита-ину
Фото: openverse.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

"Невозможно заставить служить — ей это не нужно. Можно только договориться, и то если её устроят условия", — говорит кинолог Алексей Пискунов.

По его словам, акита — не безропотный герой из фильма, а независимая порода, которую невозможно дрессировать "по схеме". Идеальный пёс с экрана — просто хорошо выдрессированный киноактёр. В жизни — всё иначе.

И началось…

После премьеры фильма спрос на акит вырос лавинообразно. Люди ожидали того самого Хатико — а получали упрямого волкопса, который "не слушается" и "не хочет играть". Так эти собаки оказывались в приютах или просто на улице.

И это не единичный случай. Колли, далматины, сенбернары, хаски — всё повторяется. Фильм → всплеск популярности → разочарование → отказ от питомца.

Эффект Лесси

Явление даже получило название — эффект Лесси. Каждый фильм с очаровательной собакой провоцирует бум на породу. Проблема в том, что поведение героя с экрана — это постановка. А у реальной собаки — характер, потребности, инстинкты. Особенно у активных и независимых пород, как джек-рассел или хаски.

Что получается в итоге

Мода на "звёздных" собак приводит не только к отказам, но и к ухудшению здоровья породы. Покупают тех, кто "в тренде", а не по темпераменту и задачам. Это приводит к перекосам в селекции — и всё ради красивой картинки.

"Если люди покупают собак из-за фильмов, последствия могут быть негативными", — говорит антрополог Альберто Ачерби.

Уточнения

Хатико (яп. ハチ公 Хатико:) — пёс породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности в Японии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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