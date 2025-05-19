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Вот так любовь к мопсу может обернуться слезами — что скрывает его милая мордочка

Зоосфера

Собаки с мордочками-кнопками и лапками-коротышками давно покорили соцсети. Но за милой внешностью скрываются настоящие страдания. В Голландии уже запрещено разводить 22 породы — включая мопсов, бульдогов и шпицев. Всё из-за анатомических перегибов, которые делают жизнь этих собак невыносимой.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

"Большая часть таких животных попадает к нам с тяжёлыми нарушениями именно из-за экстремальных породных признаков", — говорят ветеринары.

Кто страдает чаще других

  • Курносые собаки — мопсы, бульдоги, пекинесы — испытывают проблемы с дыханием и терморегуляцией.

  • Таксы и другие коротколапые — с суставами и позвоночником.

  • Доберманы — с сердцем. Более половины страдает от кардиомиопатии уже к 6-8 годам.

  • Немецкие овчарки шоу-класса — от дисплазии и стеноза. В профиль они напоминают "креветок".

Но ведь все эти собаки выводились по стандартам. Тогда откуда проблемы?

Всё из-за "моды" и денег

Ни один официальный стандарт не требует выворачивать морду мопса в складки или превращать овчарку в сутулую статуэтку. Но некоторые заводчики интерпретируют нормы с выгодой для себя. Если спина "слегка наклонена", почему бы не сделать её ещё ниже, чтобы привлечь внимание?

Так появляются "були-экзоты" — мускулистые псы с ножками-копытцами, и карикатурные овчарки с выгнутыми спинами. Люди покупают их за миллионы — и именно это подогревает спрос.

Запрещать или менять подход

Запрет породы — это не всегда путь к решению. Ведь болеют не породы, а конкретные представители, у которых внешний вид стал важнее здоровья. Выход — в жёстком контроле за стандартами и отказе от селекции ради хайпа.

Уточнения

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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