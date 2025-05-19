Самые упрямые породы: с этими собаками нужен особый подход

Порой кажется, что у собаки есть только два режима: "разнёс всё" и "спит на твоём пледе". Некоторые породы действительно поддаются дрессировке хуже других. Но плохое поведение — не приговор. Это не про глупость, а про темперамент, независимость и особенности характера.
Американский Forbes Advisor опросил 5000 владельцев собак и выяснил, какие породы сложнее всего поддаются воспитанию. В опросе учитывались выполнение команд, склонность к побегам, лай, выкапывание, проглатывание постороннего и… игнор всего, что говорит человек.
1.Сибирский хаски
Харизматичный, красивый, но абсолютно бесправный участник утренних планёрок. Хаски обожает свободу и полнейше игнорирует команды. Часто скачет на людей от переизбытка энергии, способен убежать в закат просто потому, что ветер туда дует.
Милый обжора с невинным взглядом. Этот пес вечно на охоте — за запахами, едой, и даже за вашей котлетой со стола. Попрошайничает и ворует, команды слышит, но делает вид, что нет.
Миниатюрная, но с характером. Лает на всех и каждого, может скулить часами, склонна к тревожности. Глотает всё, что плохо лежит, и часто требует внимания.
Очаровательный вредина. Часто сбегает от хозяев, игнорирует команды, обожает есть что попало. Несмотря на миниатюрность, может быть настоящим ураганом в квартире.
На вид — образец аристократизма, на деле — мелкий бунтарь. Много лает, не слушается, выпрашивает еду, игнорирует вас на прогулке, если рядом голуби.
Вот пятёрка тех, кого владельцы назвали самыми воспитанными:
Лабрадор-ретривер (100 из 100)
Ротвейлер
Ши-тцу
Кане корсо
Голден-ретривер
Конечно, нет. Хаски, бигль или болонка — это яркие, независимые, умные псы. Просто с ними нужен особый подход, терпение, упорство и грамотная социализация. Часто плохое поведение — результат того, что владелец не занимался дрессировкой вовсе.
Даже самый упрямый пёс может научиться слушать, если ему интересно, безопасно и вкусно. Не списывайте "трудные" породы со счетов — просто будьте готовы вложиться в отношения.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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