Самые упрямые породы: с этими собаками нужен особый подход

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Порой кажется, что у собаки есть только два режима: "разнёс всё" и "спит на твоём пледе". Некоторые породы действительно поддаются дрессировке хуже других. Но плохое поведение — не приговор. Это не про глупость, а про темперамент, независимость и особенности характера.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака породы бигль

Американский Forbes Advisor опросил 5000 владельцев собак и выяснил, какие породы сложнее всего поддаются воспитанию. В опросе учитывались выполнение команд, склонность к побегам, лай, выкапывание, проглатывание постороннего и… игнор всего, что говорит человек.

Антирейтинг: собаки, которых труднее всего воспитать.

1.Сибирский хаски

Харизматичный, красивый, но абсолютно бесправный участник утренних планёрок. Хаски обожает свободу и полнейше игнорирует команды. Часто скачет на людей от переизбытка энергии, способен убежать в закат просто потому, что ветер туда дует.

2. Бигль

Милый обжора с невинным взглядом. Этот пес вечно на охоте — за запахами, едой, и даже за вашей котлетой со стола. Попрошайничает и ворует, команды слышит, но делает вид, что нет.

3. Гаванский бишон (гаванская болонка)

Миниатюрная, но с характером. Лает на всех и каждого, может скулить часами, склонна к тревожности. Глотает всё, что плохо лежит, и часто требует внимания.

4. Французский бульдог

Очаровательный вредина. Часто сбегает от хозяев, игнорирует команды, обожает есть что попало. Несмотря на миниатюрность, может быть настоящим ураганом в квартире.

5. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

На вид — образец аристократизма, на деле — мелкий бунтарь. Много лает, не слушается, выпрашивает еду, игнорирует вас на прогулке, если рядом голуби.

А кто вёл себя хорошо

Вот пятёрка тех, кого владельцы назвали самыми воспитанными:

Лабрадор-ретривер (100 из 100) Ротвейлер Ши-тцу Кане корсо Голден-ретривер

Но плохие ли это собаки

Конечно, нет. Хаски, бигль или болонка — это яркие, независимые, умные псы. Просто с ними нужен особый подход, терпение, упорство и грамотная социализация. Часто плохое поведение — результат того, что владелец не занимался дрессировкой вовсе.

Даже самый упрямый пёс может научиться слушать, если ему интересно, безопасно и вкусно. Не списывайте "трудные" породы со счетов — просто будьте готовы вложиться в отношения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



