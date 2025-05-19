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10 кошек, которые любят человека, как собаки

3:35
Зоосфера

Про кошек часто говорят, что они эгоистки, привязаны не к человеку, а к дому, и вообще живут сами по себе. Но на самом деле это не более чем стереотип. Да, кошка — одиночный охотник по природе. Но если между ней и хозяином выстроились эмоциональные связи, она становится по-настоящему преданной. Иногда — даже слишком.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Многие мурлыки тонко чувствуют настроение человека, скучают в разлуке, подстраиваются под его ритм и страдают от одиночества. Особенно это касается представителей определённых пород.

1. Рэгдолл

"Тряпичная кукла" с небесными глазами. Полное отсутствие агрессии, безмерная привязанность и желание быть рядом всегда. Рэгдолл — идеальный домашний кот, который не вырывается из рук и готов лежать рядом целыми днями.

2. Сфинкс

Обожает тепло, физический контакт и общество человека. Эти котики буквально липнут к хозяину — спят на груди, забираются на руки, следуют по пятам. Им важен не дом, а именно человек.

3. Бурманская кошка

Очень активная и разговорчивая, не отпускает хозяина ни на шаг. Любит всех членов семьи, но особенно привязывается к одному человеку. Обожает спать в обнимку и участвовать во всех домашних делах.

4. Мейн-кун

Огромный кот с огромным сердцем. Впечатляющие размеры сочетаются с ласковым и уравновешенным характером. Мейн-куны любят быть рядом, но без навязчивости. Выбирают себе одного "главного" человека и идут за ним по пятам.

5. Мэнкс

Бесхвостый охотник, который обожает компанию человека. Прекрасно ладит с другими животными и детьми, но при игнорировании обижается. Любит воду, активные игры и внимание.

6. Абиссинская кошка

Грациозная и темпераментная. Не терпит пренебрежения и обожает взаимодействие с человеком. Легко обучается, может приносить игрушки и впадает в уныние при недостатке общения.

7. Сиамская кошка

Настоящая собственница. Обожает своего человека и ревнует к остальным. Сильно переживает разлуку, любит сопровождать хозяина, встречать его с работы и спать рядом.

8. Бирманская кошка

Спокойная, воспитанная и ласковая. Не терпит грубости и безразличия. Хорошо адаптируется, но требует уважения и участия в своей жизни. Взамен дарит тепло, преданность и ласку.

9. Шотландская вислоухая

Спокойная и терпеливая. Очень привязана и к месту, и к людям. Плохо переносит перемены и одиночество. Чтобы избежать депрессии, с ней нужно часто играть и общаться.

10. Турецкая ангора

Умная, белоснежная красавица с независимым характером. Выбирает одного хозяина, к которому привязывается особенно сильно. Без внимания может тосковать и даже заболеть.

А как же обычные котики

Любовь к человеку — не только черта породистых. Любая кошка, даже самая обычная, может сильно страдать от одиночества. Мурлыки — это не плюшевые игрушки, а живые существа, которые умеют привязываться, скучать и переживать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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