Когда лапы требуют любви: что скрывает ревнивый взгляд вашего питомца

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы когда-либо гладили другую собаку на глазах у своей — вы, скорее всего, сталкивались с этим: лай, демонстративный игнор или даже толчки в лицо. Кажется, питомец обиделся. Но действительно ли собаки умеют ревновать?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Две собаки

Что такое собачья "ревность"

На самом деле, речь не о ревности в человеческом понимании, а о конкуренции за ресурсы. У собак это может быть еда, игрушки или — внимание хозяина.

Ваша привязанность — ценный "ресурс", и когда он вдруг начинает делиться с кем-то ещё, у пса возникает стресс и неуверенность.

Как ведёт себя ревнивая собака

Поведение может сильно отличаться, но вот распространённые сигналы:

рычание, оголённые зубы

демонстративное игнорирование или уход из комнаты

попытки встать между вами и объектом "ревности"

мочеиспускание на вещи или в неположенных местах

навязчивое следование за вами

толчки, прыжки, отказ от прикосновений

Что делать: пошаговый подход

Самое правильное — обратиться к кинологу и ветеринару. Но есть и базовые рекомендации:

1. Снижение напряжения:

Во время кормления и игр держите собак (или собаку и человека) раздельно. Игрушки лучше дублировать, чтобы не провоцировать конкуренцию.

2. Контроль поведения:

Используйте известные комманды: "сидеть", "рядом", "домой". После каждой — хвалите, давайте лакомства, создавая позитивные ассоциации.

3. Безопасное пространство:

Если ситуация выходит из-под контроля — изолируйте животных в отдельные комнаты или используйте клетку, как место отдыха, а не наказания.

4. Внимательность при знакомстве:

Если в доме появляется новый питомец или ребёнок — особенно важно не оставлять их наедине с собакой.

Когда дело серьёзнее

Иногда собаке может понадобиться курс анксиолитиков. Но назначать препараты должен только ветеринар — не экспериментируйте с человеческими средствами.

Важно помнить

"Ревность" — это не каприз, а проявление тревоги и страха потерять то, что ценно. Помогите питомцу почувствовать себя в безопасности, и вы увидите, как его поведение изменится к лучшему.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



