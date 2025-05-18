Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых

Выход на балкон или в сад может обернуться для вашей кошки настоящим стрессом — особенно если она столкнётся с пчелой или осой. Любопытство, заложенное в пушистых охотниках природой, часто приводит к тому, что питомец пытается поймать или прогнать жужжащего незнакомца. И тогда — укус, отёк и срочная помощь.
Заметить сам укус непросто, особенно если у животного густая шерсть. Но обратить внимание стоит, если:
Кошки — мастера скрывать боль. Но при аллергии симптомы появляются быстро и ярко:
Аллергия может проявиться в течение часа после укуса, а иногда — позже. При малейших признаках нужна срочная помощь ветеринара.
Если аллергии нет, можно действовать самостоятельно:
Не паникуйте — чаще всего это не опасно. Но если в доме появились жалящие насекомые:
Никогда не давайте кошке человеческие антигистаминные препараты без назначения. Некоторые из них могут быть смертельно опасны для животных.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.