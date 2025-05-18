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Пчелиный укус: как защитить кошку от насекомых

2:21
Зоосфера

Выход на балкон или в сад может обернуться для вашей кошки настоящим стрессом — особенно если она столкнётся с пчелой или осой. Любопытство, заложенное в пушистых охотниках природой, часто приводит к тому, что питомец пытается поймать или прогнать жужжащего незнакомца. И тогда — укус, отёк и срочная помощь.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

Как понять, что кошку ужалили

Заметить сам укус непросто, особенно если у животного густая шерсть. Но обратить внимание стоит, если:

  • кошка вылизывает или покусывает одно и то же место
  • появляется покраснение
  • видно локальное вздутие
  • питомец мяукает или стонет чаще обычного

А что, если началась аллергическая реакция?

Кошки — мастера скрывать боль. Но при аллергии симптомы появляются быстро и ярко:

  • слабость, шаткая походка
  • рвота, диарея
  • затруднённое дыхание
  • отёк, распространяющийся за пределы укуса
  • сыпь или волдыри
  • холодные лапы, бледные дёсны
  • слюнотечение
  • тахикардия или, наоборот, редкий пульс
  • мучительная реакция на прикосновение

Аллергия может проявиться в течение часа после укуса, а иногда — позже. При малейших признаках нужна срочная помощь ветеринара.

Первая помощь: что можно сделать дома

Если аллергии нет, можно действовать самостоятельно:

  • Удалите жало — аккуратно, соскребая, например, пластиковой карточкой. Не выдавливайте.
  • Охладите место укуса — приложите холодный компресс или завёрнутый лёд.
  • Ограничьте доступ к укусу — чтобы кошка не расчёсывала.
  • Следите за её состоянием — ест ли, пьёт ли, не становится ли вялой.
  • Лучше всё же сразу показать питомца врачу — даже если кажется, что всё в порядке.

А если она съела насекомое?

Не паникуйте — чаще всего это не опасно. Но если в доме появились жалящие насекомые:

  • закройте кошку в безопасной комнате
  • удалите насекомое
  • если нашли улей — вызовите специалистов, не пытайтесь убрать его самостоятельно

Никогда не давайте кошке человеческие антигистаминные препараты без назначения. Некоторые из них могут быть смертельно опасны для животных.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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