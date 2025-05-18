Вечер без корма: опасные ошибки при кормлении кошки "с человеческого стола"

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто не оказывался в ситуации, когда в воскресенье вечером обнаруживаешь — корма для кота больше нет? Магазины закрыты, а голодный питомец готов устроить концерт на весь район. Придётся импровизировать — и желательно безопасно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот рядом с миской

Что стоит знать заранее

Кошки — строгие хищники. Им необходимо мясо и аминокислота таурин, которую они получают из промышленного корма.

Домашняя пища может быть лишь временным решением и не заменяет полноценного питания. Как только представится возможность — вернитесь к привычному рациону.

Перед тем как предложить питомцу "человеческую" еду, убедитесь, что в ней нет соли, приправ, лука, чеснока, консервантов и жира.

Учитывайте индивидуальные особенности: аллергии, хронические заболевания и пищевые непереносимости.

Что можно дать кошке в экстренном случае

Продукты должны быть простыми, без масла, специй и добавок. В каждой порции обязательно должно присутствовать мясо или рыба.

Подходят:

варёная курица, индейка, говядина или баранина без кожи и костей

отварная рыба (например, треска)

натуральный консервированный тунец без масла

запечённый лосось

варёные яйца (измельчённые, без соли)

отварной белый или бурый рис

варёный сладкий картофель

пюре из тыквы

зелёный горошек (свежий или замороженный)

морковь, спаржа, шпинат

яблоки (без кожуры и семян), арбуз без косточек, клубника

Продукты, которые категорически нельзя

Некоторые продукты не просто бесполезны, а опасны. Вот список того, что должно быть под строгим запретом:

сырое мясо, рыба и яйца

кости (в любом виде)

жирное мясо, бекон, кожа

молочные продукты

орехи, виноград, изюм

лук, чеснок, лук-порей

авокадо, кукуруза

сладости, шоколад, выпечка

алкоголь, кофе, чай

соль, сахар, мускатный орех

ксилит (заменитель сахара)

Если кошка отказывается есть

Проверьте, есть ли у неё доступ к свежей воде — это важно. Никогда не предлагайте молоко: большинство кошек не переносит лактозу.

И помните — даже в экстренной ситуации важно не перекармливать питомца.

Как только откроются магазины — немедленно возвращайтесь к привычному корму. Домашняя пища — это лишь временный мостик через голодный вечер.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

