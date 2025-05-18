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Вечер без корма: опасные ошибки при кормлении кошки "с человеческого стола"

2:33
Зоосфера

Кто не оказывался в ситуации, когда в воскресенье вечером обнаруживаешь — корма для кота больше нет? Магазины закрыты, а голодный питомец готов устроить концерт на весь район. Придётся импровизировать — и желательно безопасно.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Что стоит знать заранее

Кошки — строгие хищники. Им необходимо мясо и аминокислота таурин, которую они получают из промышленного корма.

Домашняя пища может быть лишь временным решением и не заменяет полноценного питания. Как только представится возможность — вернитесь к привычному рациону.

Перед тем как предложить питомцу "человеческую" еду, убедитесь, что в ней нет соли, приправ, лука, чеснока, консервантов и жира.

Учитывайте индивидуальные особенности: аллергии, хронические заболевания и пищевые непереносимости.

Что можно дать кошке в экстренном случае

Продукты должны быть простыми, без масла, специй и добавок. В каждой порции обязательно должно присутствовать мясо или рыба.

Подходят:

  • варёная курица, индейка, говядина или баранина без кожи и костей
  • отварная рыба (например, треска)
  • натуральный консервированный тунец без масла
  • запечённый лосось
  • варёные яйца (измельчённые, без соли)
  • отварной белый или бурый рис
  • варёный сладкий картофель
  • пюре из тыквы
  • зелёный горошек (свежий или замороженный)
  • морковь, спаржа, шпинат
  • яблоки (без кожуры и семян), арбуз без косточек, клубника

Продукты, которые категорически нельзя

Некоторые продукты не просто бесполезны, а опасны. Вот список того, что должно быть под строгим запретом:

  • сырое мясо, рыба и яйца
  • кости (в любом виде)
  • жирное мясо, бекон, кожа
  • молочные продукты
  • орехи, виноград, изюм
  • лук, чеснок, лук-порей
  • авокадо, кукуруза
  • сладости, шоколад, выпечка
  • алкоголь, кофе, чай
  • соль, сахар, мускатный орех
  • ксилит (заменитель сахара)

Если кошка отказывается есть

Проверьте, есть ли у неё доступ к свежей воде — это важно. Никогда не предлагайте молоко: большинство кошек не переносит лактозу.

И помните — даже в экстренной ситуации важно не перекармливать питомца.

Как только откроются магазины — немедленно возвращайтесь к привычному корму. Домашняя пища — это лишь временный мостик через голодный вечер.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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