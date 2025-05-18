Вечер без корма: опасные ошибки при кормлении кошки "с человеческого стола"

Кто не оказывался в ситуации, когда в воскресенье вечером обнаруживаешь — корма для кота больше нет? Магазины закрыты, а голодный питомец готов устроить концерт на весь район. Придётся импровизировать — и желательно безопасно.
Кошки — строгие хищники. Им необходимо мясо и аминокислота таурин, которую они получают из промышленного корма.
Домашняя пища может быть лишь временным решением и не заменяет полноценного питания. Как только представится возможность — вернитесь к привычному рациону.
Перед тем как предложить питомцу "человеческую" еду, убедитесь, что в ней нет соли, приправ, лука, чеснока, консервантов и жира.
Учитывайте индивидуальные особенности: аллергии, хронические заболевания и пищевые непереносимости.
Продукты должны быть простыми, без масла, специй и добавок. В каждой порции обязательно должно присутствовать мясо или рыба.
Подходят:
Некоторые продукты не просто бесполезны, а опасны. Вот список того, что должно быть под строгим запретом:
Проверьте, есть ли у неё доступ к свежей воде — это важно. Никогда не предлагайте молоко: большинство кошек не переносит лактозу.
И помните — даже в экстренной ситуации важно не перекармливать питомца.
Как только откроются магазины — немедленно возвращайтесь к привычному корму. Домашняя пища — это лишь временный мостик через голодный вечер.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.