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Неловкий момент на прогулке: а собака в это время изучает досье

2:43
Зоосфера » Собаки

Если вы хоть раз гуляли с собакой, то наверняка сталкивались с неловким моментом: ваш питомец без всякого стеснения направляется к хвосту другой собаки. Вы отворачиваетесь, а они заняты важным делом. Но что же на самом деле происходит?

Дирхаунд
Фото: commons.wikimedia.org by Manializa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дирхаунд

Тайный язык запахов

Для собак обоняние — как для нас зрение. Их нос улавливает в десятки тысяч раз больше запахов, чем человеческий. Это не просто нюх — это полноценная система анализа и коммуникации.

Особую роль здесь играет орган Якобсона, расположенный на верхнем нёбе. Он позволяет собакам чувствовать феромоны — химические сигналы, скрытые от человеческого восприятия. Вот почему они могут игнорировать резкие запахи вроде фекалий и сосредотачиваться на главном — секрете анальных желёз.

Что скрывается в "пятой точке"

Под хвостом у собаки находятся железы, выделяющие индивидуальный аромат — своеобразную визитку. По этому запаху другой пёс определяет пол, возраст, здоровье и даже эмоциональное состояние нового знакомого. Такое "нюхательное рукопожатие" помогает животным понимать друг друга без слов.

Кто нюхает чаще

Не все собаки ведут себя одинаково. Молодые и активные — более любопытны. Кобели интересуются чаще, чем самки. А некоторые псы и вовсе предпочитают компанию людей. Это не отклонение, если поведение в остальном стабильное.

Когда есть повод насторожиться

Иногда поведение может сигнализировать о проблемах:

  • Собака перестала нюхать других. Возможны проблемы с обонянием или стресс после негативного опыта. Стоит проконсультироваться с ветеринаром.
  • Проявляет навязчивость или агрессию. Может быть результатом плохой социализации. Поможет работа с кинологом.

Можно ли отучить от такого поведения

Избавиться от него полностью нельзя — и не нужно. Это естественно. Но вот немного скорректировать — вполне:

  • Учите базовым командам, чтобы в нужный момент отвлечь собаку.
  • При необходимости обратитесь к кинологу.
  • После прогулки можно протирать морду питомца влажной салфеткой — для вашего спокойствия.

Собачье обнюхивание — это не странность, а важный элемент общения. Понимание этой привычки позволяет лучше взаимодействовать с питомцем и развивать с ним доверительные отношения. Уважайте "язык запахов" — это один из способов, с помощью которого собака говорит: "Я хочу тебя узнать".

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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