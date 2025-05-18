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Мяукает не просто так: пушистый сигнал, который мы игнорируем

1:42
Зоосфера » Кошки

Этот, казалось бы, простой звук на самом деле является осознанным способом общения — и, что любопытно, предназначен он почти исключительно для людей.

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

"Мяу" — это личное сообщение

В дикой природе и при общении между собой взрослые кошки практически не используют мяуканье. Вместо этого они полагаются на более "кошачьи" способы выражения эмоций: шипение, мурлыканье, позы тела и, конечно, запахи.

Но в присутствии человека всё меняется. Пушистые питомцы быстро поняли, что громкий и чёткий звук "мяу" лучше всего привлекает внимание людей.

Кошки используют его, чтобы попросить еду, ласку, сообщить о дискомфорте или просто сказать: "Эй, ты меня заметил?"

Интересно, что кошки между собой "разговаривают" иначе. А вот мяуканье — это почти всегда попытка достучаться до нас.

Откуда вообще взялось это поведение?

Ответ кроется в детстве. Котята действительно мяукают — но исключительно в адрес своей матери. Это что-то вроде "детского" крика. С возрастом, в кошачьей иерархии, этот звук почти исчезает… если только рядом нет человека.

Выходит, взрослые кошки, продолжая мяукать, словно навсегда остаются "котятами" по отношению к своим хозяевам.

Так о чём говорит кошка?

Мяуканье — это универсальный сигнал:

  • Привлечение внимания
  • Просьба о пище
  • Желание пообщаться
  • Жалоба на недомогание

Так что, когда в следующий раз услышите заветное "мяу", не игнорируйте: пушистик явно хочет сказать что-то важное — именно вам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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