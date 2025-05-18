Мяукает не просто так: пушистый сигнал, который мы игнорируем

Этот, казалось бы, простой звук на самом деле является осознанным способом общения — и, что любопытно, предназначен он почти исключительно для людей.
В дикой природе и при общении между собой взрослые кошки практически не используют мяуканье. Вместо этого они полагаются на более "кошачьи" способы выражения эмоций: шипение, мурлыканье, позы тела и, конечно, запахи.
Но в присутствии человека всё меняется. Пушистые питомцы быстро поняли, что громкий и чёткий звук "мяу" лучше всего привлекает внимание людей.
Кошки используют его, чтобы попросить еду, ласку, сообщить о дискомфорте или просто сказать: "Эй, ты меня заметил?"
Интересно, что кошки между собой "разговаривают" иначе. А вот мяуканье — это почти всегда попытка достучаться до нас.
Ответ кроется в детстве. Котята действительно мяукают — но исключительно в адрес своей матери. Это что-то вроде "детского" крика. С возрастом, в кошачьей иерархии, этот звук почти исчезает… если только рядом нет человека.
Выходит, взрослые кошки, продолжая мяукать, словно навсегда остаются "котятами" по отношению к своим хозяевам.
Мяуканье — это универсальный сигнал:
Так что, когда в следующий раз услышите заветное "мяу", не игнорируйте: пушистик явно хочет сказать что-то важное — именно вам.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.