Летние прогулки с собакой могут закончиться трагично: вот что нужно знать заранее

Тёплая погода зовёт на улицу — и для собак, и для их хозяев. Но за радостью от летних прогулок скрываются риски, которые легко упустить из виду.
Лес и высокая трава — излюбленные места этих паразитов. Даже если вы используете спрей или ошейник, по возвращении домой обязательно осматривайте собаку: за ушами, под лапами и в складках кожи. А навык удаления клещей лучше освоить заранее — попросите ветеринара показать, как это правильно делать.
Плескаться в неизвестных водоёмах собака может с удовольствием, но последствия — на совести владельца. В стоячей воде часто размножаются опасные бактерии. Если избежать купания не удалось, после прогулки шерсть нужно тщательно просушить — это снижает риск кожных инфекций.
Собака подобрала что-то на улице? Это тревожный звоночек. Испорченные продукты или даже отравленные приманки могут вызвать серьёзные отравления. Единственный выход — приучить питомца к категорическому "нельзя".
Лето — идеальное время, чтобы поддерживать форму. Но прогулки не должны превращаться в изнуряющие марафоны. Лучше — короткие, но активные игры. Пробежки, мяч, фрисби — уставший пёс вернётся домой довольным, а заодно и настроение хозяину поднимется.
Вычёсывание прямо на улице не только уменьшит количество шерсти в квартире, но и позволит раньше заметить клещей или других насекомых. И не забывайте про лапы: небольшие порезы или занозы лучше обработать сразу, пока они не стали проблемой.
Не важно, сколько длилась прогулка — осмотр собаки в конце обязателен. Это всего минута, но она может избавить от недель лечения. Лето требует чуть больше внимания, зато награда — здоровый, активный и счастливый питомец.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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