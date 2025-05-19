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Почему кошки боятся воды? Разбираемся в странной антипатии к ванной

2:35
Зоосфера

Кошки — загадочные создания, и одно из их самых больших противоречий — это отношение к воде. Зачастую мы видим их отвращение к воде, а порой даже сильное недовольство, когда они оказываются в ванне или на дне бассейна. Но что скрывается за этим поведением?

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Причины, почему кошки избегают воды

Неизведанная среда

  • Для кошек вода — это незнакомая стихия. Они привыкли к земле, деревьям и привычным пространствам. Вода — не их природная среда, и они не знают, как с ней взаимодействовать, хотя, на самом деле, они умеют плавать!

Первый опыт с водой

  • Часто первый контакт с водой у кошек бывает травмирующим. Это может быть стрессовой ситуацией, когда хозяева насильно заставляют питомца вступить в воду, используя насилие или угрозы. В следующий раз кошка будет насторожена и избегать воды любой ценой.

Дискомфорт от мокрой шерсти

  • Шерсть кошки устроена так, что помогает поддерживать нужную температуру тела. Когда она намокает, баланс нарушается, и питомец начинает мерзнуть. Это еще одна причина, почему кошки так не любят воду.

Потеря запаха

  • Естественный запах кошки для неё - это часть её идентичности. Когда питомца моют с шампунем, этот запах исчезает, что вызывает раздражение и стресс у животного. После водных процедур кошки начинают вылизываться, чтобы восстановить свой естественный аромат.

Как приучить кошку к воде

Не все кошки боятся воды. Существуют такие, которые обожают купаться или плавать. Если вы хотите приучить своего питомца к воде, лучше начинать с раннего возраста.

Игрушки в воде

  • Начните с того, что налейте немного воды в миску и положите туда плавающие игрушки. Дайте кошке возможность играть с ними, не заставляя её мокнуть. Постепенно уровень воды можно увеличивать.

Переход к ванной

  • Когда кошка привыкнет к воде в миске, перенесите игрушки в ванну. Наберите чуть больше воды и позвольте питомцу шлёпать лапками по поверхности.

Положите коврик

  • Чтобы кошке было комфортно, положите на дно ванны резиновый коврик или полотенце, чтобы она не скользила. Это поможет уменьшить страх.

Постепенно кот будет привыкать к воде и, возможно, сам начнёт проситься в ванную. Никогда не пытайтесь заставить кошку прыгнуть в воду с вами! Это может вызвать страх и агрессию.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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