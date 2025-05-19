Почему кошки боятся воды? Разбираемся в странной антипатии к ванной

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — загадочные создания, и одно из их самых больших противоречий — это отношение к воде. Зачастую мы видим их отвращение к воде, а порой даже сильное недовольство, когда они оказываются в ванне или на дне бассейна. Но что скрывается за этим поведением?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Причины, почему кошки избегают воды

Неизведанная среда

Для кошек вода — это незнакомая стихия. Они привыкли к земле, деревьям и привычным пространствам. Вода — не их природная среда, и они не знают, как с ней взаимодействовать, хотя, на самом деле, они умеют плавать!

Первый опыт с водой

Часто первый контакт с водой у кошек бывает травмирующим. Это может быть стрессовой ситуацией, когда хозяева насильно заставляют питомца вступить в воду, используя насилие или угрозы. В следующий раз кошка будет насторожена и избегать воды любой ценой.

Дискомфорт от мокрой шерсти

Шерсть кошки устроена так, что помогает поддерживать нужную температуру тела. Когда она намокает, баланс нарушается, и питомец начинает мерзнуть. Это еще одна причина, почему кошки так не любят воду.

Потеря запаха

Естественный запах кошки для неё - это часть её идентичности. Когда питомца моют с шампунем, этот запах исчезает, что вызывает раздражение и стресс у животного. После водных процедур кошки начинают вылизываться, чтобы восстановить свой естественный аромат.

Как приучить кошку к воде

Не все кошки боятся воды. Существуют такие, которые обожают купаться или плавать. Если вы хотите приучить своего питомца к воде, лучше начинать с раннего возраста.

Игрушки в воде

Начните с того, что налейте немного воды в миску и положите туда плавающие игрушки. Дайте кошке возможность играть с ними, не заставляя её мокнуть. Постепенно уровень воды можно увеличивать.

Переход к ванной

Когда кошка привыкнет к воде в миске, перенесите игрушки в ванну. Наберите чуть больше воды и позвольте питомцу шлёпать лапками по поверхности.

Положите коврик

Чтобы кошке было комфортно, положите на дно ванны резиновый коврик или полотенце, чтобы она не скользила. Это поможет уменьшить страх.

Постепенно кот будет привыкать к воде и, возможно, сам начнёт проситься в ванную. Никогда не пытайтесь заставить кошку прыгнуть в воду с вами! Это может вызвать страх и агрессию.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

