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Зебры в Африке сломались: почему черно-белая тельняшка исчезает у этих животных

2:29
Зоосфера

В последние годы в Африке происходит нечто странное: зебры стали появляться не в привычной черно-белой тельняшке, а с пятнышками или даже без полосок вовсе! Это не просто необычно, но и тревожно. Оказавшись в таком необычном окрасе, эти животные подвергаются большему риску выживания.

Зебра
Фото: commons.wikimedia.org by Yuliia Savchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зебра

Как это произошло

Все эти зебры принадлежат к одному виду — бурчеллова зебра, самой распространенной на Черном континенте. Однако эти особи рождаются в стадах, где численность не превышает 200 голов. Здесь часто возникает проблема: из-за человеческой деятельности природный ареал зебр дробится на маленькие участки, и из-за изоляции популяций начинает развиваться инбридинг. Это приводит к ухудшению генофонда, и как результат — изменения в окрасе.

Что значит нестандартный окрас

Генетики считают, что сбой происходит из-за нарушения работы двух важных элементов — активатора пигмента и ингибитора его выработки. Когда они не функционируют должным образом, окрас выходит за пределы нормы. Но такой окрас не случаен: полосы на теле зебры выполняют важную защитную функцию. Они мешают хищникам фокусироваться на одной жертве и служат защитой от паразитов, таких как мухи цеце и малярийные комары.

Какие риски для животных с пятнышками

Животные с необычным окрасом чаще всего погибают в молодом возрасте. Их можно встретить только в жеребячьем возрасте, а вот взрослые особи с пятнышками — большая редкость. Несмотря на это, в стаде их не отторгают: такие зебры продолжают быть полноценными членами группы, и матери заботятся о своих детях, даже если их окрас отличается от стандартного.

История квагги: предшественницы современных зебр

Интересно, что среди бурчелловых зебр есть пример, когда животное с нетипичной окраской было довольно успешным — это квагга. Этот подвид был полу-зеброй, полу-лошадью, с полосами только на передней части тела. Квагга вымерла только из-за деятельности человека, а до этого спокойно существовала в саванне.

Что ждать дальше

Будущее этих необычных зебр неизвестно. Возможно, они создадут новый подвид, а возможно, сородичи с нестандартным окрасом будут тянуть всех на дно, распространяя вредоносный ген. Время покажет.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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