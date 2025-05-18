Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Вот какой свет разрушает нервную систему — уберите его из дома
Если вы собрались в Австрию и далее на автомобиле, изучите карту объезда - реконструкция дорог продолжается
Преимущества васильков в саду: красота и неприхотливость
Взрыв вкуса: этот блендерный торт с овощами покорит сердца даже гурманов – быстрее не бывает!
Секрет ослепительной улыбки: эти оттенки помады творят чудеса с вашими зубами
На вид чисто, а по факту — зоопарк микробов: когда мыть руки обязательно
Битва с инфляцией: Сергей Миронов предлагает кардинальное изменение НДС
Лишний вес исчезнет за месяц: вот как тип тренировки и время суток влияют на похудение

Съедобные ласточкины гнезда: почему птичья слюна стоит целое состояние

4:27
Зоосфера

Представьте, что вы держите в руках не просто экзотический продукт, а настоящий шедевр природы. Гнезда, сделанные не из веток и травы, а из самой птичьей слюны! Поговорим о саланганах — птицах, чьи гнезда ценятся на вес золота. Они не просто деликатес, а настоящая изюминка для гурманов, но стоит ли на самом деле удивляться их стоимости?

Съедобные птичьи гнёзда, ласточкины гнёзда
Фото: commons.wikimedia.org by MOR0338 Heartz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съедобные птичьи гнёзда, ласточкины гнёзда

Саланганы — не просто птицы, а настоящие строители

Саланганы — это удивительные птицы, которые на первый взгляд могут напоминать ласточек, но на самом деле они совершенно разные. Эти птицы обитают в Юго-Восточной Азии, и одно из их самых удивительных качеств — способность строить гнезда исключительно из собственной слюны. В брачный период у самцов вырабатывается особая клейкая жидкость, с помощью которой они приклеивают гнезда к отвесным скалам или стенам пещер. Но не думайте, что процесс прост: на создание таких конструкций уходит немало времени и усилий!

Почему гнезда саланган так ценятся

Когда-то, ещё в древнем Китае, эти гнезда считались эликсиром молодости, чудодейственным продуктом, приносящим здоровье и силу. История их популярности имеет глубокие корни. В их состав входят гликопротеины, аминокислоты, кальций и магний, что делает гнезда полезными для кожи и иммунной системы. Но даже если наука не подтверждает их чудодейственные свойства, это не мешает саланганам оставаться символом роскоши и кулинарной элитарности.

Как добывают эти драгоценные гнезда

Сбор этих гнезд — это не только редкое искусство, но и опасное приключение. Собиратели гнезд, вооружившись длинными шестами и веревками, забираются на высоту до 100 метров. Это трудное и опасное занятие — в темных пещерах их поджидают змеи и скорпионы. Но, несмотря на все риски, этот труд приносит свои плоды, и за эти крохотные, но невероятно ценные гнезда, часто не превышающие 10 см в диаметре, готовы платить баснословные деньги.

Как из слюны делают бизнес

Индустрия птичьих гнезд — это настоящий миллиардный бизнес. Оборот составляет порядка 8 миллиардов долларов в год. Китай и Сингапур — главные потребители этого деликатеса, где такие гнезда подают на свадьбах, деловых встречах и других торжественных событиях. Одна маленькая порция может стоить целое состояние, что делает эти гнезда настоящими произведениями искусства.

Что с природой

Из-за огромного спроса популяция саланган в дикой природе значительно сократилась. Для того чтобы компенсировать дефицит, начали строить специальные фермы, где создаются идеальные условия для этих птиц. Это целая индустрия, где "птичьи апартаменты" становятся новыми домами для саланган, имитируя природные условия, но с добавлением современных технологий.

Гнезда из слюны — эликсир или экзотика

На вкус эти гнезда довольно нейтральные, а их текстура напоминает желатин. Но несмотря на это, гнезда саланган остаются символом изысканности и уникальности, продолжая вдохновлять гурманов и исследователей. Они являются важной частью культурного и гастрономического наследия Юго-Восточной Азии, где их ценят не только за вкусовые качества, но и за историческое и культурное значение.

Искусственные гнезда — угроза или будущее

Сегодня учёные пытаются создать искусственные аналоги птичьих гнёзд, экспериментируя с биоматериалами на основе дрожжей. Но несмотря на эти усилия, истинные ценители уверены, что такие искусственные гнезда никогда не смогут сравниться с натуральными по текстуре и вкусу. Так что настоящие гнезда саланган по-прежнему остаются неповторимыми.

Заключение: зачем нам нужно это чудо природы?

Гнезда саланган — это не только экзотический продукт, но и элемент культурного наследия, который продолжает удивлять и восхищать. Это символ роскоши и кулинарной элитарности, который доказывает, как природа и человек могут создавать такие невероятные произведения искусства.

Уточнения

Съедобные птичьи гнёзда "ласточкины гнёзда" — гнёзда некоторых видов саланган, обитающих в странах Юго-Восточной Азии, в основном на Малайском архипелаге: Индонезии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого
Авто
Кажется удобным, а на деле — мина в баке: почему лишние литры обходятся дорого Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Последние материалы
Александр Васильев рассказал, что купил недвижимость за рубежом за копейки
Удивительный способ полива кабачков: как вырастить гигантские плоды
Проблемы с кожей и животом? Эта "пищеварительная губка" убирает и прыщи, и вздутие
Новые поправки в закон: как здоровье водителя может стать причиной лишения прав
Чёрная дыра сбилась с пути — и съела звезду: космос подкидывает новый кошмар
Клещи бегут с участка, едва почуяв запах этих четырёх зелёных охранников
Картины в интерьере: магия, которая работает без ремонта
Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям
Названо лучшее место для отдыха в 2025 — и оно удивит вас
Картофельный сок творит чудеса: раскройте 7 секретов напитка долголетия и здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.