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Прорыв в медицине: вакцину от аллергии на кошек готовят к массовым испытаниям

2:27
Зоосфера

Аллергия на кошек — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Однако учёные из Сеченовского университета совместно с исследователями из Венского медицинского университета разработали вакцину, способную облегчить жизнь аллергикам.

Женщина страдает аллергией на домашних животных
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина страдает аллергией на домашних животных

Что известно о новой вакцине

После успешных доклинических испытаний, которые продемонстрировали её потенциальную эффективность, учёные готовятся к ключевому этапу — клиническим испытаниям с участием добровольцев. Вакцина работает путём стимуляции иммунной системы организма, заставляя его вырабатывать антитела, которые нейтрализуют основные аллергены кошек. Это направлено на белки Fel d1, Fel d4 и Fel d7, которые считаются наиболее активными аллергенами.

Почему аллергия на кошек так распространена

По данным экспертов, около 25% населения планеты страдают от аллергии на кошек, что делает её одной из самых распространённых аллергических реакций. Основным аллергеном являются белки, выделяемые кожными железами и слюной кошек. Особую стойкость проявляет белок Fel d1, который легко распространяется по воздуху, оседая на мебели, одежде и в домашней пыли.

Дополнительные возможности вакцины

Инновационная вакцина не ограничивается только нейтрализацией аллергенов кошек. Антитела, которые образуются после введения вакцины, могут воздействовать и на другие животные аллергены, такие как:

  • Собачий белок Can f1.
  • Лошадиный белок Equ c1.

Это открывает возможность для создания универсального средства, которое будет полезно не только аллергикам на кошек, но и тем, кто страдает от аллергии на других домашних животных.

Что дальше

Клинические испытания вакцины на добровольцах начнутся в ближайшее время. Цель этих испытаний — подтвердить эффективность и безопасность вакцины в реальных условиях. Если испытания окажутся успешными, эта вакцина может стать первым средством для профилактики аллергических реакций на домашних животных.

Этот шаг может стать значительным прорывом в медицине и позволить миллионам людей беспрепятственно общаться со своими домашними питомцами без страха перед аллергией.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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