Как манул выживает при температуре до -50°C: невероятная история маленького хищника

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Палласов кот, или манул, — один из самых уникальных представителей семейства кошачьих, который способен переживать самые суровые условия, включая холода до -50°C. Этот загадочный хищник, обитающий в холодных и засушливых районах Центральной Азии, привлекает внимание не только своим внешним видом, но и удивительными особенностями выживания.

Среда обитания и происхождение

Манул был официально описан еще в 1776 году Петром Симоном Палласом, в честь которого и получил свое имя. Родом из высокогорных плато Центральной Азии, этот кот живет на высотах от 4000 до 5000 метров над уровнем моря. Преобладающая среда обитания — горные районы Афганистана, Монголии, Казахстана и других стран. Суровый климат и экстремальные зимы стали нормой для этого животного, и его густая шерсть помогает ему выживать в таких условиях.

Размер и особенности внешности

Размеры манула довольно скромные, он напоминает домашнюю кошку: длина тела около 65 см, а вес — около 4 кг. Однако его тело более коренастое, а лапы короткие. Головка манула отличается приплюснутой формой, а его морда значительно короче, чем у домашних кошек. К тому же, у него короткие закругленные уши и характерные белые пятна вокруг глаз. Шерсть манула может быть различных оттенков серого, и она становится гуще в холодное время года, что придает ему внушительный вид.

Характер и поведение

Манул — одиночное животное, умелый и тихий охотник. Он использует свою окраску для маскировки, что позволяет ему незаметно подкрадываться к своей добыче — в основном это мелкие млекопитающие и наземные птицы. В отличие от домашних кошек, манул не так быстр, но использует окружающую среду для выслеживания жертв.

Будучи по своей природе спокойным, манул активен в основном в вечернее время, когда он выходит на охоту. В остальное время он скрывается в пещерах или заброшенных норах. Самцы и самки собираются лишь в период размножения, а самка вынашивает потомство в одиночестве, заботясь о 4-6 детенышах до 10 месяцев.

Угроза исчезновения

Хотя манул и адаптирован к жизни в экстремальных условиях, его численность сокращается из-за разрушения среды обитания и дефицита пищи. Этот уникальный вид продолжает привлекать внимание ученых и зоологов, несмотря на сложности в изучении, ведь манул крайне трудно наблюдаем в дикой природе.

Уточнения

Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

