Мальтипу, кокапу и другие: почему дизайнерские породы — это просто развод на деньги

4:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему маленькие дизайнерские породы собак стоят как машина или дорогие часы? Мальтипу за полмиллиона? Без проблем! Но что же мы на самом деле покупаем за такие деньги? Много ли в этом смысла? Давайте разберемся!

Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака породы ши-пу мальтипу

Что такое дизайнерские породы собак

Дизайнерские породы — это, по сути, метисы двух разных пород. Например:

Мальтипу = пудель + мальтийская болонка.

Кокапу = пудель + кокер-спаниель.

Помски = шпиц + хаски.

Пагль = мопс + бигль.

И так далее. Все эти породы не существуют в природе как отдельные виды — это искусственно выведенные гибриды. Проблема в том, что вторичное разведение этих собак (щенков от уже полученных гибридов) не даёт гарантированного результата — как с бройлерами, которые теряют свои характеристики при вторичном разведении.

Почему цена на метисов так высока

Кажется, что за такие деньги должно быть что-то особенное, правда? Но на самом деле, вот что стоит за ценой дизайнерских пород:

Покупка племенной собаки: да, но для чистопородных щенков выбираются лучшие представители. Для гибридов достаточно стандартных собак с примесью других пород.

да, но для чистопородных щенков выбираются лучшие представители. Для гибридов достаточно стандартных собак с примесью других пород. Участие в выставках: редко бывает с дизайнерскими породами, поскольку их не регистрируют официальные кинологические организации.

редко бывает с дизайнерскими породами, поскольку их не регистрируют официальные кинологические организации. Содержание собаки: да, как и для обычных щенков, нужны прививки, ветеринар, корм и груминг.

да, как и для обычных щенков, нужны прививки, ветеринар, корм и груминг. Расходы на вязку, роды и выращивание: тоже есть, но они ниже, чем у чистопородных собак.

Итог: заботиться о дизайнерских щенках дешевле, а вот продавать их можно в несколько раз дороже.

Что скрывается за ценой

Дизайнерские собаки обещают:

Не линяют.

Не пахнут.

Всегда дружелюбные.

Не требуют долгих прогулок.

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Причина в том, что никто не может предсказать, что из щенков получится. Да, они могут быть милыми и похожими на плюшевые игрушки, но не факт, что такой малыш останется таким, когда вырастет.

Генетика — что из неё выходит

При таком размножении невозможно предсказать здоровье или поведение щенка. У метисов часто появляются болезни обеих пород, а не только лучшие качества.

Кроме того, характер щенка тоже не поддаётся прогнозированию. Как и внешность. Собаки могут вырасти совсем не такими, как вы себе их представляли.

Стоит ли тратить деньги на дизайнерских собак

На самом деле, стоимость гибридных собак — это маркетинг и искусственно завышенная цена. Все обещания о безупречном поведении, отсутствии запаха и линьки — просто фантазии заводчиков, которых они используют для того, чтобы продать вам собаку в два-три раза дороже, чем она стоит на самом деле.

Что лучше: дизайнерская собака или питомец из приюта

Питомец из приюта

Спасёте жизнь животного.

Не поддерживаете сомнительный бизнес.

Понимаете, что получаете собаку с индивидуальностью.

Дизайнерская собака

Возможно, слишком дорогая для того, что вы получаете.

Риски с поведением и здоровьем животного.

Проблемы с гарантией породы.

И да, собаки из приюта тоже могут быть замечательными компаньонами, если вы готовы дать им шанс!

Чек-лист: что важно учитывать при выборе собаки

Генетика : прогнозируемость внешности и поведения у дизайнерских пород — миф.

: прогнозируемость внешности и поведения у дизайнерских пород — миф. Здоровье : гибриды могут унаследовать болезни обеих пород.

: гибриды могут унаследовать болезни обеих пород. Цена : дизайнерские щенки стоят в 2-3 раза дороже обычных, но их содержание дешевле.

: дизайнерские щенки стоят в 2-3 раза дороже обычных, но их содержание дешевле. Альтернатива: рассмотрите собак из приюта — это не только доброе дело, но и выгодный выбор.

В конечном итоге, если вы хотите верного и здорового друга, лучше всего дать шанс собаке из приюта, чем переплачивать за модный гибрид, который может не оправдать ваши ожидания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

