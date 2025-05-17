Мальтипу, кокапу и другие: почему дизайнерские породы — это просто развод на деньги

Вы когда-нибудь задумывались, почему маленькие дизайнерские породы собак стоят как машина или дорогие часы? Мальтипу за полмиллиона? Без проблем! Но что же мы на самом деле покупаем за такие деньги? Много ли в этом смысла? Давайте разберемся!
Дизайнерские породы — это, по сути, метисы двух разных пород. Например:
И так далее. Все эти породы не существуют в природе как отдельные виды — это искусственно выведенные гибриды. Проблема в том, что вторичное разведение этих собак (щенков от уже полученных гибридов) не даёт гарантированного результата — как с бройлерами, которые теряют свои характеристики при вторичном разведении.
Кажется, что за такие деньги должно быть что-то особенное, правда? Но на самом деле, вот что стоит за ценой дизайнерских пород:
Итог: заботиться о дизайнерских щенках дешевле, а вот продавать их можно в несколько раз дороже.
Дизайнерские собаки обещают:
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? Причина в том, что никто не может предсказать, что из щенков получится. Да, они могут быть милыми и похожими на плюшевые игрушки, но не факт, что такой малыш останется таким, когда вырастет.
При таком размножении невозможно предсказать здоровье или поведение щенка. У метисов часто появляются болезни обеих пород, а не только лучшие качества.
Кроме того, характер щенка тоже не поддаётся прогнозированию. Как и внешность. Собаки могут вырасти совсем не такими, как вы себе их представляли.
На самом деле, стоимость гибридных собак — это маркетинг и искусственно завышенная цена. Все обещания о безупречном поведении, отсутствии запаха и линьки — просто фантазии заводчиков, которых они используют для того, чтобы продать вам собаку в два-три раза дороже, чем она стоит на самом деле.
И да, собаки из приюта тоже могут быть замечательными компаньонами, если вы готовы дать им шанс!
В конечном итоге, если вы хотите верного и здорового друга, лучше всего дать шанс собаке из приюта, чем переплачивать за модный гибрид, который может не оправдать ваши ожидания.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.