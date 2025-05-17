Клещей как ветром сдуло: рецепт, который спасёт вас и ваших питомцев

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если этой весной вы вдруг заметили клещей на домашних питомцах, в саду или даже в доме — вы не одиноки. С потеплением клещи становятся активными, угрожая не только комфортом, но и здоровьем.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Но прежде чем хвататься за химикаты и тратиться на спецсредства, попробуйте безопасные и доступные методы — они не менее эффективны.

Чем опасны клещи?

Клещи — крошечные паразиты, которые питаются кровью животных и людей. Несмотря на свой размер, они способны переносить серьёзные заболевания:

болезнь Лайма,

клещевой возвратный тиф,

воспаления и кожные реакции.

Где они обитают?

Их любимые места:

высокая трава и густая растительность,

влажные уголки сада,

шерсть кошек и собак,

одежда и обувь после прогулок на природе.

Натуральные средства против клещей

Чеснок и уксус — репеллент с кухни

Смешайте:

1 стакан воды,

½ стакана белого уксуса,

1 ст. л. чеснока (порошка или натёртого).

Распылите смесь у входов в дом, на подоконниках, в саду.

Эфирные масла

Наиболее эффективные:

эвкалипт,

лаванда,

масло чайного дерева,

лимонник.

Добавьте 10-15 капель масла в воду и используйте как спрей на одежду, обувь и в саду.

Чистота — залог безопасности

регулярно стригите траву,

не допускайте скоплений воды,

следите за зонами, где играют животные.

Уход за питомцами

Используйте натуральные спреи.

Проверяйте шерсть после прогулки.

Регулярно стирайте подстилки и лежанки.

Что делать, если клещ уже на вас?

Не отрывайте его руками!

Используйте тонкий пинцет: захватите клеща ближе к коже и вытяните медленно.

Обработайте место антисептиком.

Следите за симптомами — если появилось покраснение или лихорадка, обратитесь к врачу.

DIY-спрей против клещей

Ингредиенты:

1 стакан воды,

½ стакана яблочного уксуса,

15 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта.

Смешайте всё в бутылке с распылителем и наносите на одежду и обувь перед выходом на природу.

Уточнения

Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) — семейство клещей из отряда Ixodida надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов. Среди них встречаются опасные кровососы и переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

