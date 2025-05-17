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Клещей как ветром сдуло: рецепт, который спасёт вас и ваших питомцев

2:22
Зоосфера

Если этой весной вы вдруг заметили клещей на домашних питомцах, в саду или даже в доме — вы не одиноки. С потеплением клещи становятся активными, угрожая не только комфортом, но и здоровьем.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Но прежде чем хвататься за химикаты и тратиться на спецсредства, попробуйте безопасные и доступные методы — они не менее эффективны.

Чем опасны клещи?

Клещи — крошечные паразиты, которые питаются кровью животных и людей. Несмотря на свой размер, они способны переносить серьёзные заболевания:

  • болезнь Лайма,
  • клещевой возвратный тиф,
  • воспаления и кожные реакции.

Где они обитают?

Их любимые места:

  • высокая трава и густая растительность,
  • влажные уголки сада,
  • шерсть кошек и собак,
  • одежда и обувь после прогулок на природе.

Натуральные средства против клещей

Чеснок и уксус — репеллент с кухни

Смешайте:

  • 1 стакан воды,
  • &frac12 стакана белого уксуса,
  • 1 ст. л. чеснока (порошка или натёртого).

Распылите смесь у входов в дом, на подоконниках, в саду.

Эфирные масла

Наиболее эффективные:

  • эвкалипт,
  • лаванда,
  • масло чайного дерева,
  • лимонник.

Добавьте 10-15 капель масла в воду и используйте как спрей на одежду, обувь и в саду.

Чистота — залог безопасности

  • регулярно стригите траву,
  • не допускайте скоплений воды,
  • следите за зонами, где играют животные.

Уход за питомцами

  • Используйте натуральные спреи.
  • Проверяйте шерсть после прогулки.
  • Регулярно стирайте подстилки и лежанки.

Что делать, если клещ уже на вас?

  • Не отрывайте его руками!
  • Используйте тонкий пинцет: захватите клеща ближе к коже и вытяните медленно.
  • Обработайте место антисептиком.

Следите за симптомами — если появилось покраснение или лихорадка, обратитесь к врачу.

DIY-спрей против клещей

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды,
  • &frac12 стакана яблочного уксуса,
  • 15 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта.

Смешайте всё в бутылке с распылителем и наносите на одежду и обувь перед выходом на природу.

Уточнения

Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) — семейство клещей из отряда Ixodida надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов. Среди них встречаются опасные кровососы и переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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