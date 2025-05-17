Клещей как ветром сдуло: рецепт, который спасёт вас и ваших питомцев

Если этой весной вы вдруг заметили клещей на домашних питомцах, в саду или даже в доме — вы не одиноки. С потеплением клещи становятся активными, угрожая не только комфортом, но и здоровьем.
Но прежде чем хвататься за химикаты и тратиться на спецсредства, попробуйте безопасные и доступные методы — они не менее эффективны.
Клещи — крошечные паразиты, которые питаются кровью животных и людей. Несмотря на свой размер, они способны переносить серьёзные заболевания:
Их любимые места:
Смешайте:
Распылите смесь у входов в дом, на подоконниках, в саду.
Наиболее эффективные:
Добавьте 10-15 капель масла в воду и используйте как спрей на одежду, обувь и в саду.
Следите за симптомами — если появилось покраснение или лихорадка, обратитесь к врачу.
Ингредиенты:
Смешайте всё в бутылке с распылителем и наносите на одежду и обувь перед выходом на природу.
Иксодовые клещи (лат. Ixodidae) — семейство клещей из отряда Ixodida надотряда паразитиформных (Parasitiformes). Насчитывают свыше 650 видов. Среди них встречаются опасные кровососы и переносчики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза.
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