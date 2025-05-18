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Неизвестная угроза над Америкой: птицы взрываются в воздухе с жутким звуком

1:39
Зоосфера

В Ричмонде, штат Калифорния, жители столкнулись с пугающим явлением: птицы внезапно падают с неба, сопровождаясь громкими хлопками. С начала года на одной из улиц города обнаружено более 50 мертвых птиц, включая горлиц и скворцов.

Птицы в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Птицы в небе

Загадочные падения с неба

Местные жители сообщают, что слышат громкий хлопок, после чего птицы падают на землю. Некоторые очевидцы сравнивают звук с выстрелом из пневматического оружия или петардой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда птица падает с линии электропередачи после громкого звука.

Расследование продолжается

Изначально подозрения пали на линии электропередачи компании Pacific Gas & Electric (PG&E). Однако экспертиза, проведенная Калифорнийским департаментом рыбы и дикой природы, не выявила признаков поражения электрическим током. Вместо этого у птиц обнаружены травмы, характерные для воздействия пневматического оружия или рогатки.

Обеспокоенность и меры

Жители обеспокоены происходящим и требуют более тщательного расследования. Они размещают предупреждающие знаки и призывают сообщать о новых случаях. Местные власти и правоохранительные органы продолжают расследование, пытаясь установить причину массовой гибели птиц.

Это явление вызывает тревогу не только из-за гибели птиц, но и из-за возможной угрозы для жителей района. Пока причина остается неустановленной, местные власти призывают к бдительности и сотрудничеству в расследовании.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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