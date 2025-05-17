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Кошачий нос знает лучше: 7 запахов, которые им нравятся

2:58
Зоосфера

Кошки известны своей избирательностью — особенно когда дело доходит до запахов. Цитрусовые, грязный лоток или резкие химикаты могут моментально отпугнуть даже самого ласкового питомца. Но какие ароматы, наоборот, приводят их в восторг?

Нос кота
Фото: unsplash.com by Alejandra Coral, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос кота

Чутьё на уровне суперсилы

Обоняние у кошек развито просто феноменально. У них от 50 до 80 миллионов обонятельных рецепторов (для сравнения: у человека — всего около 5 миллионов). Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

У кошек есть особый орган Якобсона — он расположен на нёбе и улавливает не только запахи, но и феромоны. Именно поэтому иногда кошка замирает с открытым ртом — это называется "flehmen-реакция”.

Что формирует запаховые предпочтения?

Запахи, которые нравятся кошкам, чаще всего связаны с безопасностью, едой и феромонами. У кошек очень мало вкусовых рецепторов — всего около 470, в отличие от 10 000 у человека. Поэтому они "едят носом": запах важнее вкуса.

Кроме того, феромоны — химические сигналы общения между животными — могут влиять на аромат, который кошка воспринимает как приятный.

А ещё у каждой кошки — свои предпочтения, так что не удивляйтесь, если ваша мурлыка обожает то, что другая игнорирует.

Топ-7 запахов, которые кошки просто обожают

1. Кошачья мята

Настоящий природный наркотик. Содержит вещество, имитирующее феромоны. Кошки обожают её нюхать, кататься в ней, а некоторые даже… облизываться.

2. Корень валерианы

Действует похоже на мяту. Вначале вызывает эйфорию, а потом — спокойствие. Но важно: человеческие добавки валерианы кошкам давать нельзя!

3. Дрожжи

Многие кошки просто в восторге от запаха хлеба. Но угощать нужно аккуратно: кусочек — не проблема, если он без соли, чеснока и прочих добавок.

4. Silver vine (мататаби)

Популярное растение в Японии и Китае, на которое кошки реагируют не хуже, чем на мяту. Его часто добавляют в игрушки.

5. Оливки

Некоторые кошки теряют голову от их запаха. Всё из-за веществ, похожих на те, что есть в кошачьей мяте. Главное — без косточек и соли.

6. Мясо и рыба

Запах животного белка — самый надёжный способ привлечь внимание кошки. Это инстинкт.

7. Вы

Да, именно так. Кошки обожают запах "своего" человека. Они трутся о вас щеками, лбом и ртом — так они "делятся" своими феромонами и забирают немного ваших. Именно поэтому они спят на вашей одежде.

Уточнения

Во́мероназа́льный орган (сошниково-носовой орган, орган Якобсона, иногда также вомер) — периферический отдел дополнительной обонятельной системы некоторых позвоночных животных.  Орган был впервые обнаружен у змей (до 1732 года) анатомом Ф. Рюйшем. А якобсоновым он назван в честь другого хирурга, Л. Якобсона, который в 1811 году описал его у многих видов позвоночных.

Феромо́ны (др.-греч. φέρω - "несу" + ὁρμάω - "возбуждаю, побуждаю") — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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