Кошачий нос знает лучше: 7 запахов, которые им нравятся

Кошки известны своей избирательностью — особенно когда дело доходит до запахов. Цитрусовые, грязный лоток или резкие химикаты могут моментально отпугнуть даже самого ласкового питомца. Но какие ароматы, наоборот, приводят их в восторг?
Обоняние у кошек развито просто феноменально. У них от 50 до 80 миллионов обонятельных рецепторов (для сравнения: у человека — всего около 5 миллионов). Но на этом сюрпризы не заканчиваются.
У кошек есть особый орган Якобсона — он расположен на нёбе и улавливает не только запахи, но и феромоны. Именно поэтому иногда кошка замирает с открытым ртом — это называется "flehmen-реакция”.
Запахи, которые нравятся кошкам, чаще всего связаны с безопасностью, едой и феромонами. У кошек очень мало вкусовых рецепторов — всего около 470, в отличие от 10 000 у человека. Поэтому они "едят носом": запах важнее вкуса.
Кроме того, феромоны — химические сигналы общения между животными — могут влиять на аромат, который кошка воспринимает как приятный.
А ещё у каждой кошки — свои предпочтения, так что не удивляйтесь, если ваша мурлыка обожает то, что другая игнорирует.
Настоящий природный наркотик. Содержит вещество, имитирующее феромоны. Кошки обожают её нюхать, кататься в ней, а некоторые даже… облизываться.
Действует похоже на мяту. Вначале вызывает эйфорию, а потом — спокойствие. Но важно: человеческие добавки валерианы кошкам давать нельзя!
Многие кошки просто в восторге от запаха хлеба. Но угощать нужно аккуратно: кусочек — не проблема, если он без соли, чеснока и прочих добавок.
Популярное растение в Японии и Китае, на которое кошки реагируют не хуже, чем на мяту. Его часто добавляют в игрушки.
Некоторые кошки теряют голову от их запаха. Всё из-за веществ, похожих на те, что есть в кошачьей мяте. Главное — без косточек и соли.
Запах животного белка — самый надёжный способ привлечь внимание кошки. Это инстинкт.
Да, именно так. Кошки обожают запах "своего" человека. Они трутся о вас щеками, лбом и ртом — так они "делятся" своими феромонами и забирают немного ваших. Именно поэтому они спят на вашей одежде.
Во́мероназа́льный орган (сошниково-носовой орган, орган Якобсона, иногда также вомер) — периферический отдел дополнительной обонятельной системы некоторых позвоночных животных. Орган был впервые обнаружен у змей (до 1732 года) анатомом Ф. Рюйшем. А якобсоновым он назван в честь другого хирурга, Л. Якобсона, который в 1811 году описал его у многих видов позвоночных.
Феромо́ны (др.-греч. φέρω - "несу" + ὁρμάω - "возбуждаю, побуждаю") — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.
Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?