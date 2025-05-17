Мягкие, как облако, гибкие, как тень: какие особенности делают кошку "почти жидкостью"

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли кошка быть жидкостью? Такой вопрос не так уж абсурден, как кажется. Их способность протискиваться в самые узкие пространства давно восхищает и удивляет. В 2014 году даже провели шуточное исследование, чтобы выяснить: можно ли считать кошку жидкостью. Его автор получил известную Ig Nobel — премию за исследования, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот в коробке

Но как кошке удаётся без усилий проскользнуть под дверью или втиснуться в трубу? Ответ спрятан в её анатомии.

Уникальная анатомия: в чём секрет гибкости?

У людей лопатки соединены с телом костями, образуя плечевой пояс, обеспечивающий устойчивость рук. У кошек всё иначе.

Их лопатки и ключицы прикреплены к телу исключительно мышцами, без жёстких костных соединений.

К тому же, ключицы у них крошечные — гораздо меньше, чем у человека относительно общего размера тела. Всё это даёт невероятную свободу движений.

Усы-радар и чувство пространства

Другой важный элемент — усы. Эти толстые и глубоко сидящие волоски в три раза глубже обычной шерсти буквально напичканы нервными окончаниями.

Благодаря этому усы становятся сверхчувствительным сенсором, который помогает кошке понять, пролезет ли она в отверстие.

Усы передают огромный объём информации об окружающей среде — в том числе о ширине прохода.

Исследование: кошки — "почти жидкость"

Новое исследование 2024 года показало, что кошки способны проходить сквозь проёмы уже своей грудной клетки. Особенно интересно, что они дольше колебались перед короткими, но узкими проходами.

Учёные предположили, что животные ориентируются не на точные размеры, а на собственное восприятие тела. Или, как шуточно выразились исследователи: "кошки — это (почти) жидкость".

Почему кошки любят тесные места?

Это ещё один загадочный момент. Почему пушистики так обожают коробки, щели и другие "убежища"? Всё просто: в маленьких пространствах кошка чувствует себя в безопасности и может спрятаться от опасностей.

Поэтому стоит всегда проверять: не залезла ли она в ящик, шкаф или, что ещё хуже — под капот автомобиля.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.

