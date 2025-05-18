Самая дорогая порода мира: за что мастифа продали за 1,5 миллиона

Миниатюрные шпицы, гигантские мастифы и экзотические "львиные собаки" — некоторые породы стоят как автомобиль. Но высокая цена — это не просто каприз моды. Она складывается из множества факторов: редкость, родословная, сложность разведения и даже влияние знаменитостей.
Тибетский мастиф — самая дорогая собака в истории. Однажды щенка продали за 1,5 млн долларов. Эти мощные охранники из Тибета впечатляют не только внешностью, но и независимым характером. Подходят лишь опытным владельцам и только для частного дома.
Аляскинский кли-кай — мини-хаски с дружелюбным нравом. Стоит до 500 000 рублей, подходит для квартиры и легко поддаётся дрессировке.
На стоимость влияет:
родословная и выставочный потенциал,
редкость (например, лион-бишон — самая редкая порода мира),
сложность разведения (у вельш-корги тяжёлые роды, у кавалеров — частые генетические заболевания),
уровень ухода (бишон фризе и афганская борзая требуют регулярного груминга).
Мальтипу — миниатюрный метис с гипоаллергенной шерстью;
Фараонова собака — элегантный охотник с древним происхождением;
Португальская водяная — спортивная и дружелюбная;
Самоед — белоснежный пушистик из Сибири;
Померанский шпиц — крошка с королевской биографией;
Чау-чау и акита-ину — породы с волчьим характером и тысячелетней историей;
Аргентинский дог и сенбернар — гиганты с добрым сердцем.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.