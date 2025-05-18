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Самая дорогая порода мира: за что мастифа продали за 1,5 миллиона

1:46
Зоосфера

Миниатюрные шпицы, гигантские мастифы и экзотические "львиные собаки" — некоторые породы стоят как автомобиль. Но высокая цена — это не просто каприз моды. Она складывается из множества факторов: редкость, родословная, сложность разведения и даже влияние знаменитостей.

Тибетский мастиф
Фото: commons.wikimedia.org by Lilly M, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тибетский мастиф

От 500 тысяч и выше: элита собачьего мира

Тибетский мастиф — самая дорогая собака в истории. Однажды щенка продали за 1,5 млн долларов. Эти мощные охранники из Тибета впечатляют не только внешностью, но и независимым характером. Подходят лишь опытным владельцам и только для частного дома.

Аляскинский кли-кай — мини-хаски с дружелюбным нравом. Стоит до 500 000 рублей, подходит для квартиры и легко поддаётся дрессировке.

Цена — это не только порода

На стоимость влияет:

  • родословная и выставочный потенциал,

  • редкость (например, лион-бишон — самая редкая порода мира),

  • сложность разведения (у вельш-корги тяжёлые роды, у кавалеров — частые генетические заболевания),

  • уровень ухода (бишон фризе и афганская борзая требуют регулярного груминга).

Что ещё входит в рейтинг

  • Мальтипу — миниатюрный метис с гипоаллергенной шерстью;

  • Фараонова собака — элегантный охотник с древним происхождением;

  • Португальская водяная — спортивная и дружелюбная;

  • Самоед — белоснежный пушистик из Сибири;

  • Померанский шпиц — крошка с королевской биографией;

  • Чау-чау и акита-ину — породы с волчьим характером и тысячелетней историей;

  • Аргентинский дог и сенбернар — гиганты с добрым сердцем.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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