Пушистые непослушные: кто внизу рейтинга самых адекватных

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбирая собаку, мы хотим не только пушистого друга, но и предсказуемого компаньона. Ведь воспитанный пёс — это не только комфорт, но и безопасность. Но насколько реальны стереотипы о "удобных" породах? Исследование Forbes Advisor с участием 5000 владельцев перевернуло привычные представления: популярность не всегда означает послушание.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Кто оказался самым адекватным

Лабрадор ретривер — безоговорочный лидер. Он послушный, добрый, редко скулит и почти не глотает посторонние предметы. Идеален для семьи.

Ротвейлер — вопреки стереотипам, очень дисциплинирован. Реже других портит вещи, не выпрашивает еду и прекрасно слушается на прогулках.

Ши-тцу — миниатюрный чемпион по сдержанности: почти не портит вещи, не глотает мусор и не прыгает на людей.

Кане корсо — сила и воспитание в одном теле. Отлично выполняет команды, но норовит побрякать голосом или попрошайничать у стола.

Золотистый ретривер — добряк с золотым характером. Редко убегает и почти не скулит. Минус: лай.

Немецкая овчарка - идеальный солдат. Владельцы уверены: "немцы" почти не лают, не попрошайничают и прекрасно управляются без поводка.

И кто всех подводит

Хаски - на последнем месте. Владельцы жалуются на лай, побеги и разрушения. Послушание — не их сильная сторона.

Бигль и французский бульдог - оба часто попрошайничают, плохо слушаются и могут поставить себя под угрозу из-за неосторожности.

Хаванез и кавалер кинг чарльз спаниель - любят поговорить и не всегда понимают, где заканчиваются допустимые шалости.

Поведение — это приговор

Нет. Даже если порода считается "проблемной", многое решает воспитание. Каждый пятый опрошенный признался, что просто не пытался что-то менять. А те, кто обратился к тренеру, почти всегда замечали улучшения. Так что рейтинг — это не клеймо, а ориентир.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



