Самые редкие и странные породы собак — одна из них спасает от холода

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки бывают разными — от миниатюрных крошек с ушами-бабочками до массивных охотников на медведей. Но есть породы, которые не просто выделяются — они заставляют остановиться, переспросить и восхититься. Вот 12 удивительных собак, каждая из которых — как произведение искусства селекции и природы.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Не лает, а смеётся

Басенджи — загадочная собака из Африки, которая… не лает. Вместо этого она издаёт звуки, похожие на йодль или смех. Басенджи независим, ловок и даже умеет лазить по деревьям.

Ездовой интеллектуал

Чинук — рабочая сила в обличии добряка. Эта редкая порода создана для упряжек, но при этом обладает мягким нравом и высоким интеллектом.

Без шубки, но с историей

Перуанская голая собака — тёплая на ощупь, как грелка, и почти без шерсти. Её любили инки, а сейчас она радует ценителей экзотики.

Не испугается медведя

Карельская медвежья собака — суровый охотник с громким голосом и отвагой, достаточной, чтобы вступать в схватку с хищниками.

Грозный телохранитель

Кане корсо сочетает мощь и чувствительность. Этот итальянский красавец — охранник и ласковый член семьи, если его правильно воспитать.

Мелочь с характером

Норфолк-терьер — маленький охотник с весёлым нравом. Отличный спутник для тех, кто любит активность и искренность в одном флаконе.

Хлопковое облачко

Котон де Тулеар из Мадагаскара — это как завести пушистое облако. Он игрив, предан и подходит даже для малогабаритной квартиры.

Чёрный страж

Словацкий чувач — редкая охранная порода с выразительной внешностью и верностью, которую нужно заслужить.

Ушастое очарование

Папильон получил имя благодаря ушам, похожим на крылья бабочки. Умен, активен и отлично справляется с трюками.

Громкий охотник

Финский шпиц — неутомимый охотник на птиц. Его звонкий лай и энергичность — отличительные черты этой северной породы.

Сила в белом

Аргентинский дог — мускулистый и мощный боец, созданный для охоты на крупную дичь. Требует твёрдой руки и уважения.

Антиаллергенный комочек счастья

Бишон фризе — идеален для аллергиков. Его белоснежная шерсть не линяет, а характер радует детей и взрослых.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



