Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Улыбка на миллиард: Круз вернулся в Канны и превратил премьеру в киношоу года
Тур де Франс 2025 в Окситании: вот как пройдут местные этапы гонки
Советские грузовики, которые покорили даже самые капризные зарубежные рынки
Слои прошлого: обнаружены шокирующие подробности из глубин Земли
Советские железные дороги: рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…
До 30 — модно, после 40 — перебор: три табу для зрелого макияжа
Новый метод лечения сердца шокировал медиков: впереди испытания на людях
Искушение на грани: как алкоголь чуть не разрушил семью Топалова и Тодоренко

Самые редкие и странные породы собак — одна из них спасает от холода

2:35
Зоосфера

Собаки бывают разными — от миниатюрных крошек с ушами-бабочками до массивных охотников на медведей. Но есть породы, которые не просто выделяются — они заставляют остановиться, переспросить и восхититься. Вот 12 удивительных собак, каждая из которых — как произведение искусства селекции и природы.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Не лает, а смеётся

Басенджи — загадочная собака из Африки, которая… не лает. Вместо этого она издаёт звуки, похожие на йодль или смех. Басенджи независим, ловок и даже умеет лазить по деревьям.

Ездовой интеллектуал

Чинук — рабочая сила в обличии добряка. Эта редкая порода создана для упряжек, но при этом обладает мягким нравом и высоким интеллектом.

Без шубки, но с историей

Перуанская голая собака — тёплая на ощупь, как грелка, и почти без шерсти. Её любили инки, а сейчас она радует ценителей экзотики.

Не испугается медведя

Карельская медвежья собака — суровый охотник с громким голосом и отвагой, достаточной, чтобы вступать в схватку с хищниками.

Грозный телохранитель

Кане корсо сочетает мощь и чувствительность. Этот итальянский красавец — охранник и ласковый член семьи, если его правильно воспитать.

Мелочь с характером

Норфолк-терьер — маленький охотник с весёлым нравом. Отличный спутник для тех, кто любит активность и искренность в одном флаконе.

Хлопковое облачко

Котон де Тулеар из Мадагаскара — это как завести пушистое облако. Он игрив, предан и подходит даже для малогабаритной квартиры.

Чёрный страж

Словацкий чувач — редкая охранная порода с выразительной внешностью и верностью, которую нужно заслужить.

Ушастое очарование

Папильон получил имя благодаря ушам, похожим на крылья бабочки. Умен, активен и отлично справляется с трюками.

Громкий охотник

Финский шпиц — неутомимый охотник на птиц. Его звонкий лай и энергичность — отличительные черты этой северной породы.

Сила в белом

Аргентинский дог — мускулистый и мощный боец, созданный для охоты на крупную дичь. Требует твёрдой руки и уважения.

Антиаллергенный комочек счастья

Бишон фризе — идеален для аллергиков. Его белоснежная шерсть не линяет, а характер радует детей и взрослых.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил
Еда и рецепты
Кляр не стечет и не развалится — рецепт, который ни разу не подводил Аудио 
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам
Садоводство, цветоводство
Секрет садоводов: залейте эту смесь в пень — и он исчезнет сам Аудио 
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает
Красота и стиль
Потрескавшиеся пятки? Лимон и 30 минут, и проблема исчезает Аудио 
Популярное
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле

Учёные думали — водоросли или морская слизь. А это оказалась сосновая пыльца, попавшая в море в таких масштабах, что её увидел спутник.

Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Переговорный процесс отложен: фронт и дипломатия — итоги середины мая Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Последние материалы
Устали от мутных стекол? Этот лайфхак с уксусом вернет душевой кабине идеальный вид
Ваши упражнения на пресс не дают результатов? Вот что вы делаете не так
Самый воздушный крем для домашнего торта — рецепт, который стоит сохранить
Тайна могилы матери: Маша Распутина раскрыла, как священник спасает память на Украине
30 тысяч километров — и всё: коробки передач, которые разваливаются раньше срока
Морковь кривая, капуста без кочана? Растения пытаются сказать вам кое-что важное
Ты не ешь его с детства, а зря: чернослив оказался сильнее, чем витамины для сердца
Эксперт рассказал, как платить меньше за коммуналку, если уезжаешь на дачу
Тонкие губы? Эти три метода оживят их, как супергероя после сражения
Учёные обманули природу: создан металл, бросающий вызов законам физики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.