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Этот пушистик правит домом: 7 признаков, что вы избаловали кота

2:06
Зоосфера

А вы знали, что кошек тоже можно воспитывать? Причём не дрессировать, а именно учить правилам, которые сделают совместную жизнь комфортнее и укрепят связь между человеком и питомцем. Но есть нюанс: из-за любви и умиления многие хозяева не замечают, как превращают мурлыку в избалованного эгоиста. Вот как это проявляется.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

1. Капризы у миски

Кот отказывается есть обычную еду, клянчит вкусности и даже может воровать еду у человека. Если вы замечали, что питомец игнорирует корм, пока не получит "что-то особенное", это первый звоночек.

2. Центр вселенной — он

Хозяин не может спокойно делать свои дела: кот требует внимания, лезет на руки, мешает работать и буквально требует, чтобы занимались только им.

3. Против запретов — категорически

Избалованному коту всё равно, что ему запрещают. Он делает то, что хочет, даже если знает, что это "нельзя" — например, лезет на стол или царапает диван.

4. Реакция на отказ — как у маленького диктатора

Если мурлыке отказать в игре или лакомстве, он может царапнуть или укусить — агрессия становится способом манипуляции.

5. Игрушек много, но всё не то

Когда у кота куча игрушек, но он теряет к ним интерес через пару дней и требует новые — это признак того, что его слишком баловали.

6. Один дома? Катастрофа

Такой питомец не может оставаться в одиночестве. Он громко мяукает, может портить мебель или устраивать "бардак" из мести.

7. Никто кроме него

Если кот злится на других животных или гостей, прогоняет их и демонстрирует агрессию — это проявление ревности и избалованности.

Можно ли перевоспитать

Да. Главное — установить чёткие правила и последовательно их придерживаться. Важно не потакать капризам, а поощрять правильное поведение. И, конечно, уделять внимание, но с умом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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